"Orgogliosi dei suoi straordinari successi": il Comune di Bra ha ricevuto la nuotatrice Anita Gastaldi

Un’ospite speciale era presente questa mattina, 23 dicembre, durante la seduta di Giunta di Bra.

Il sindaco Gianni Fogliato, gli assessori comunali e il consigliere con delega alle attività sportive Ettore Sanino hanno ricevuto a Palazzo Municipale Anita Gastaldi, giovane nuotatrice braidese che recentemente ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei in Polonia, facendo registrare anche il record italiano nei 200 metri farfalla in vasca corta.

Da parte dell’amministrazione comunale, le congratulazioni per l’eccezionale risultato e i migliori auguri per futura la carriera sportiva. “Siamo davvero orgogliosi degli straordinari successi ottenuti da Anita, raggiunti con determinazione, impegno e intenso lavoro – commenta il sindaco Gianni Fogliato, insieme ai colleghi di Giunta –. Complimenti, i tuoi risultati sono un bellissimo messaggio per tutto lo sport braidese: la tua Città continuerà a sostenerti e a tifare per te!”.