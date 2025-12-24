METEO / Per Natale allerta gialla per neve e valanghe nel Cuneese

Natale e Santo Stefano si preannunciano bianchi sulla provincia di Cuneo, ma con un quadro di attenzione elevata soprattutto per la montagna.

Le ultime valutazioni dell'Arpa regionale confermano l’allerta gialla per neve e valanghe sulle valli Varaita, Maira, Stura e Tanaro, mentre sulla pianura cuneese il livello resta verde per tutti i fenomeni tranne che per la neve, per la quale è indicato un codice giallo con possibili disagi alla viabilità.​

Fino al mattino di Santo Stefano sono attese precipitazioni moderate diffuse su tutto il Piemonte occidentale, localmente forti proprio nelle vallate del Cuneese e del Torinese, dove l’accumulo potrà risultare più significativo.

La quota neve è in calo già dalla giornata di oggi dai 1000-1100 metri fino alle quote collinari, con valori anche inferiori tra Cuneese, Langhe, Roero e collina torinese, dove i fiocchi potranno spingersi attorno ai 400-600 metri.

Sulle zone montane interessate dall’allerta gialla, oltre alla neve, è il pericolo valanghe a richiedere maggiore prudenza, specie sui versanti e sui canaloni abitualmente esposti.

Il bollettino regionale indica la possibilità di distacchi spontanei e di difficoltà crescenti sugli itinerari escursionistici e sci-alpinistici, mentre a valle non si escludono rallentamenti del traffico e interruzioni temporanee delle forniture di servizi per neve.