Calcio, Serie C: tra Ac Bra e il direttore tecnico Sorrentino si interrompo i rapporti professionali

Si conclude oggi la partnership tra la società di calcio della serie C AC Bra con il suo direttore tecnico. A darne notizia lo stesso club con la nota ufficiale:



“Si rende noto che il sig. Stefano Sorrentino ha deciso di interrompere la sua collaborazione con l'A.C. Bra.

Si coglie l'occasione per ringraziarlo per il suo contributo e per il suo impegno verso i nostri colori giallorossi, augurandogli le migliori fortune umane e sportive.”



Con un curriculum di alto profilo nel settore calcistico la collaborazione era stata ufficializzata quest'estate dalla società braidese con orgoglio e fierezza.



Classe 1979, ex portiere di Serie A con le maglie di Torino, Chievo Verona e Palermo, con esperienze all'AEK Atene e al Recreativo Huelva. Un amore smisurato e una passione infinita per il gioco del calcio, lo hanno portato (da sempre) a incarnare i suoi ruoli con personalità, forza di volontà e professionalità. AL momento dell'avvio dei rapporti professionali con il club braidese si occupava della sua academy per i portieri. Opinionista sportivo in TV e, dal 15 luglio scorso ha accettato il nuovo incarico per essere il "collante" tra la società, l'allenatore Fabio Nisticò e il DS Ettore Menicucci.