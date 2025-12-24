Neve e pioggia, alberi appesantiti invadono carreggiate: ancora due interventi dei vigili del fuoco nel Cuneese

La pioggia delle ultime ore ha appesantito il carico nevoso sugli alberi contribuendo a schianti e cedimenti lungo le carreggiate delle strade cuneesi. Ancora un paio gli interventi dei vigili del fuoco in provincia per la rimozione di rami e fusti .

A Venasca in borgata Giantoni verso le 13 i volontari locali hanno tempestivamente liberato la strada dal pericolo. Nel comune di Frabosa Sottana nell'area di Miroglio la squadra di Mondovì è ancora al lavoro per completare il taglio e la rimozione dell'albero che ha ceduto sulla strada principale che porta a Prato Nevoso.



Non sono stati però registrati particolari disagi alla viabilità, che non è mai stata interrotta e regolarmente aperta al traffico.