Cronaca | 24 dicembre 2025, 14:31

Neve e pioggia, alberi appesantiti invadono carreggiate: ancora due interventi dei vigili del fuoco nel Cuneese

Rami e fusti caduti a Venasca e Frabosa Sottana, nessuna strada chiusa e traffico sempre garantito

Immagine di repertorio

La pioggia delle ultime ore ha appesantito il carico nevoso sugli alberi contribuendo a schianti e cedimenti lungo le carreggiate delle strade cuneesi. Ancora un paio gli interventi dei vigili del fuoco in provincia per la rimozione di rami e fusti .

A Venasca in borgata Giantoni verso le 13 i volontari locali hanno tempestivamente liberato la strada dal pericolo. Nel comune di Frabosa Sottana nell'area di Miroglio la squadra di Mondovì è ancora al lavoro per completare il taglio e la rimozione dell'albero che ha ceduto sulla strada principale che porta a Prato Nevoso.

Non sono stati però registrati particolari disagi alla viabilità, che non è mai stata interrotta e regolarmente aperta al traffico.

Redazione

