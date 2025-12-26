 / Cronaca

Cronaca | 26 dicembre 2025, 14:20

Madonna dell'Olmo a Cuneo, fumo da un cassone della carta: vigili del fuoco sul posto

La segnalazione nella tarda mattinata, ancora in corso le operazioni di smassamento, ma nessuna conseguenza

Immagine di repertorio

Un cassone dell'immondizia, un compattore di carta e cartone, è stato interessato da un principio d'incendio.

I fatti nella tarda mattinata di oggi vicino a un supermercato a Madonna dell'Olmo, dove è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo per bloccare sul nascere l'innesco e smassare il contenuto. L'operazione, possibile solo manualmente richiede molto tempo, infatti è ancora in corso. 

La segnalazione alla centrale del Comando è giunta, intorno alle 11, da un passante insospettito dalla presenza di fumo. Fortunatamente l'intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso che la situazione non degenerasse in critiche conseguenze.

