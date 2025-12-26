SUPERLEGA / Codarin lucido dopo il ko: “Modena ha fatto anche più di quanto ci aspettassimo” [VIDEO]

Nessun alibi, ma tanta consapevolezza nelle parole di Lorenzo Codarin al termine della sconfitta per 3-0 contro Modena. Il centrale della MA Acqua S.Bernardo Cuneo fotografa con chiarezza le difficoltà incontrate al PalaPanini, partendo dal fondamentale che ha indirizzato la gara: il servizio degli emiliani.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché comunque Modena è Modena – spiega Codarin – però devo dire che hanno fatto anche più di quello che ci aspettavamo". Un riferimento diretto alla pressione costante dai nove metri: "Hanno forzato tantissimo in battuta e, forzando, sono entrate anche delle battute incredibili. Questo influisce tantissimo perché facilita la loro gara e rende molto difficile la nostra situazione, soprattutto nel cambio palla".

Cuneo ha provato a restare aggrappata al match, soprattutto in avvio: "Nel primo set abbiamo dato battaglia", ammette il centrale piemontese. Ma contro squadre di questo livello non basta: "Non è abbastanza. Non puoi giocare un solo set: devi cercare di mantenere il livello alto per tutta la partita, e questo è difficile".

Il discorso si allarga inevitabilmente al divario con le big del campionato: "Contro queste squadre devi fare qualcosa di straordinario per poter competere davvero. Se abbassi anche solo un attimo l’intensità, loro ti puniscono".

Parole che raccontano una sconfitta netta nel punteggio, ma anche la misura esatta della strada che Cuneo sa di dover ancora percorrere per colmare il gap con le corazzate del campionato.