VOLLEY A1F / HONDA CUNEO-MONVISO 3-1: le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI: S.V.

JAELYN KEENE 7,5: altro pomeriggio da autentica protagonista. La stutunitense torna a graffiare sottorete, dove conquista 12 punti. Per lei anche tre muri e un ace, che portano i punti totali a 16.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 7,5: la cubana sfodera la sua migliore prestazione stagionale. La fase di ricezione non è perfetta, ma in compenso si dimostra utile in difesa e in attacco. Il suo servizio si trasforma in una spina nel fianco della difesa ospite, tanto da diventare la chiave del match...I tre ace finali rappresentano la classica ciliegina sulla torta, o se preferite, la glassa sul panettone.

NOVA MARRING: S.V.

LINDA MAGNANI: S.V.

SAFA ALLAOUI: S.V.

ANNA BARDARO 7: oro e incenso...la mirra la lascia alle avversarie. In ricezione potrebbe fare qualcosina in più. In difesa, invece, si trasforma in catwoman, dove è brava nel compiere interventi prodigiosi.

AGNESE CECCONELLO 7: efficace nella chiusura dei primi tempi. Un muro e tanta precisione al servizio.

MASA PUCELJ 7,5: nel rodaggio iniziale arrivano punti di fino, ma anche errori grossolani. Dal secondo set la talentuosa slovena trasforma la sua musica rock in pura armonia. Brava in ricezione e in difesa. Chiude con 19 punti, due dei quali conquistati in battuta.

NOEMI SIGNORILE 7,5: non perfetta nel primo set. Poi il registro cambia e la capitana mette in mostra tutte le sue qualità tecnico-tattiche. Corona una buona prestazione con due punti, frutto di un bel tocco di seconda e di una schiacciata.

BINTO DIOP 7,5: parte in sordina con un primo set in cui è poco coinvolta nel gioco. Dal secondo set alza i giri del motore e torna a graffiare come sa fare. Mette a segno tre ace consecutivi (4 totali). I punti a referto alla fine sono 19 punti.

FRANCOIS SALVAGNI 7: è costretto a fare i conti con assenze e malanni di stagione. Il suo Cuneo comincia bene, ma consegna alle avversarie un set, che nella sua gestione tattica non convince del tutto. La reazione c’è ed è veemente, con un grande spirito di gruppo. Questa vittoria vale una grossa fetta di salvezza e chiude il 2025 nel migliore dei modi.