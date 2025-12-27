 / Volley

Volley | 27 dicembre 2025, 11:58

VOLLEY A1F / HONDA CUNEO-MONVISO 3-1: le pagelle delle Gatte

Le ragazze di Salvagni si aggiudicano in rimonta il derby contro la Wash4green Monviso. Per il Cuneo sono arrivati tre punti fondamentali in chiave salvezza. All'interno le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI: S.V.

JAELYN KEENE 7,5: altro pomeriggio da autentica protagonista. La stutunitense torna a graffiare sottorete, dove conquista 12 punti. Per lei anche tre muri e un ace, che portano i punti totali a 16.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 7,5: la cubana sfodera la sua migliore prestazione stagionale. La fase di ricezione non è perfetta, ma in compenso si dimostra utile in difesa e in attacco. Il suo servizio si trasforma in una spina nel fianco della difesa ospite, tanto da diventare la chiave del match...I tre ace finali rappresentano la classica ciliegina sulla torta, o se preferite, la glassa sul panettone.

NOVA MARRING: S.V.

LINDA MAGNANI: S.V.

SAFA ALLAOUI: S.V.

ANNA BARDARO 7: oro e incenso...la mirra la lascia alle avversarie. In ricezione potrebbe fare qualcosina in più. In difesa, invece, si trasforma in catwoman, dove è brava nel compiere interventi prodigiosi.

AGNESE CECCONELLO 7: efficace nella chiusura dei primi tempi. Un muro e tanta precisione al servizio.

MASA PUCELJ 7,5: nel rodaggio iniziale arrivano punti di fino, ma anche errori grossolani. Dal secondo set la talentuosa slovena trasforma la sua musica rock in pura armonia. Brava in ricezione e in difesa. Chiude con 19 punti, due dei quali conquistati in battuta.

NOEMI SIGNORILE 7,5: non perfetta nel primo set. Poi il registro cambia e la capitana mette in mostra tutte le sue qualità tecnico-tattiche. Corona una buona prestazione con due punti, frutto di un bel tocco di seconda e di una schiacciata.

BINTO DIOP 7,5: parte in sordina con un primo set in cui è poco coinvolta nel gioco. Dal secondo set alza i giri del motore e torna a graffiare come sa fare. Mette a segno tre ace consecutivi (4 totali). I punti a referto alla fine sono 19 punti.

FRANCOIS SALVAGNI 7: è costretto a fare i conti con assenze e malanni di stagione. Il suo Cuneo comincia bene, ma consegna alle avversarie un set, che nella sua gestione tattica non convince del tutto. La reazione c’è ed è veemente, con un grande spirito di gruppo. Questa vittoria vale una grossa fetta di salvezza e chiude il 2025 nel migliore dei modi.

Matteo La Viola

