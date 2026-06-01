"Day by Day": esce il nuovo singolo dei Lost Station, la band delle Langhe tra pop rock ed elettronica

È disponibile da venerdì 29 maggio "Day by Day", il nuovo singolo dei Lost Station, formazione nata nelle Langhe che prosegue il proprio percorso artistico fondendo pop contemporaneo, rock ed elettronica.

Il brano affronta il tema della vulnerabilità emotiva e della difficoltà di aprirsi agli altri. Al centro della narrazione c’è il desiderio di avvicinarsi a una persona segnata da paure e insicurezze, senza forzature. Un messaggio che trova la sua sintesi nel ritornello, costruito attorno all’espressione "se vuoi tu", simbolo di un rapporto fondato sul rispetto reciproco e sulla libertà di scelta.

Attraverso un linguaggio diretto, "Day by Day" mette a confronto la velocità della società contemporanea con la necessità di costruire legami autentici. I Lost Station sono composti da Alessandro “Ale” Concu, Matteo “Matte” Albrito, Giacomo “Jack” Rinaldi, Simone “Tiba” Tibaldi e Filippo “Fill” Valsania. Nel corso degli anni la band ha sviluppato un'identità sonora ispirata a realtà internazionali come Nothing But Thieves, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Linkin Park e Muse.

Il nuovo singolo è stato pubblicato da La Grande Onda/Malatempora, etichetta fondata e guidata da Piotta, ed è distribuito da Go-Ada in collaborazione con Warner Music. La promozione è invece affidata a L’Altoparlante.

Alla realizzazione del progetto hanno contribuito diverse professionalità del territorio. Le registrazioni sono state effettuate al Jr Studio di Diano d’Alba, mentre mix e mastering sono stati curati dal TripTrap Studio di Alba. Il videoclip ufficiale porta la firma del regista Lorenzo Converso, con la fotografia di Barbara Guazzone e il coordinamento produttivo di Asia Barolo. Il brano è già disponibile su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.