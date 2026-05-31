domenica 31 maggio
L'attore Fabio Balsamo
A Dogliani anche Fabio Balsamo dei The Jackal: "Le sonorità di Einaudi sono vicine alla mia persona" [VIDEO]
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 31 maggio 2026, 19:14

A Dogliani anche Fabio Balsamo dei The Jackal: "Le sonorità di Einaudi sono vicine alla mia persona" [VIDEO]

L'attore, comico, scrittore e conduttore televisivo Fabio Balsamo tra gli attesi ospiti della 15ª edizione del Festival della Tv. Il simpatico componente dei "The Jackal" ha presentato il suo ultimo libro "Non è quello che ci aspettavamo"

L'attore Fabio Balsamo

L'attore Fabio Balsamo

Fabio Balsamo dei The Jackal, l'affermato gruppo partenopeo autore sketch e video virali sul web, è stato tra gli attesi ospiti della 15^ edizione del Festival della Tv di Dogliani. Nelle passate edizioni altri componenti dei The Jackal avevano partecipato all'evento doglianese, come Alfredo, Fru e Aurora. 

Questa volta è stato il turno di Fabio, attore poliedrico dall'innata simpatia e da una apparente timidezza, che forse tanto apparente non è. L'attore napoletano, che per certi versi ricorda un giovane Lello Arena nel trio "La Smorfia" con Decaro e Troisi, ha approfittato della presenza nella cittadina cuneese per presentare il suo ultimo libro dal titolo "Non è quello che ci aspettavamo. 

Anche per Fabio Balsamo sono state tante le richieste di selfie e autografi e lui non si è sottratto con la consueta gentilezza. Eccolo ai nostri microfoni: 

Matteo La Viola

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium