A Dogliani anche Fabio Balsamo dei The Jackal: "Le sonorità di Einaudi sono vicine alla mia persona" [VIDEO]

Fabio Balsamo dei The Jackal, l'affermato gruppo partenopeo autore sketch e video virali sul web, è stato tra gli attesi ospiti della 15^ edizione del Festival della Tv di Dogliani. Nelle passate edizioni altri componenti dei The Jackal avevano partecipato all'evento doglianese, come Alfredo, Fru e Aurora.

Questa volta è stato il turno di Fabio, attore poliedrico dall'innata simpatia e da una apparente timidezza, che forse tanto apparente non è. L'attore napoletano, che per certi versi ricorda un giovane Lello Arena nel trio "La Smorfia" con Decaro e Troisi, ha approfittato della presenza nella cittadina cuneese per presentare il suo ultimo libro dal titolo "Non è quello che ci aspettavamo.

Anche per Fabio Balsamo sono state tante le richieste di selfie e autografi e lui non si è sottratto con la consueta gentilezza. Eccolo ai nostri microfoni: