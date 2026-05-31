Il vincitore di MasterChef Italia Matteo Canzi al Festival della Tv: "Miele e formaggi ispirano nuove ricette" [VIDEO]

Ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza di tantissimi aspiranti chef. Parliamo di Matteo Canzi, il vincitore della 15ª edizione di MasterChef Italia. Anche il ventitreenne di Lecco è stato tra gli ospiti del Festival della Tv di Dogliani.

Nella nuova location di Piazza della Confraternita, Canzi è salito sul palco in compagnia di Eleonora Cozzella, Carlo Ghisoni, Alessandra Miranda, Teo Musso e Barbara Politi. Nei panni del moderatore dell'appuntamento dal titolo "Approvato dai soci. Cibo da raccontare e degustare" c'era il critico e narratore gastronomico Paolo Vizzari.

Nel corso dell'incontro, inoltre, sono state fatte degustazioni con alcuni prodotti tipici del territorio, come miele, formaggi e prosciutti. Alimenti che oltre a stuzzicare l'appetito, hanno ispirato intrecci culinari e nuove ricette. Ecco ai nostri microfoni Matteo Canzi, con un saluto speciale rivolto ai nostri lettori: