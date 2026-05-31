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Eventi | 31 maggio 2026, 17:01

Il vincitore di MasterChef Italia Matteo Canzi al Festival della Tv: "Miele e formaggi ispirano nuove ricette" [VIDEO]

Anche l'ultimo "re" del noto contest televisivo tra gli ospiti dell'evento di Dogliani. Il giovane originario di Lecco spera di aprire al più presto un ristorante tutto suo

Il vincitore di MasterChef Italia 15 Matteo Canzi

Il vincitore di MasterChef Italia 15 Matteo Canzi

Ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza di tantissimi aspiranti chef. Parliamo di Matteo Canzi, il vincitore della 15ª edizione di MasterChef Italia. Anche il ventitreenne di Lecco è stato tra gli ospiti del Festival della Tv di Dogliani. 

Nella nuova location di Piazza della Confraternita, Canzi è salito sul palco in compagnia di Eleonora Cozzella, Carlo Ghisoni, Alessandra Miranda, Teo Musso e Barbara Politi. Nei panni del moderatore dell'appuntamento dal titolo "Approvato dai soci. Cibo da raccontare e degustare" c'era il critico e narratore gastronomico Paolo Vizzari.

Nel corso dell'incontro, inoltre, sono state fatte degustazioni con alcuni prodotti tipici del territorio, come miele, formaggi e prosciutti. Alimenti che oltre a stuzzicare l'appetito, hanno ispirato intrecci culinari e nuove ricette. Ecco ai nostri microfoni Matteo Canzi, con un saluto speciale rivolto ai nostri lettori:

Matteo La Viola

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