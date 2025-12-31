Casteldelfino apre il 2026 con la letteratura: dialogo “ottocentesco” tra Santarosa e Hédonville

Sabato 3 gennaio, alle 17, l’ex aula scolastica del Municipio di Casteldelfino ospiterà il primo appuntamento letterario del nuovo anno promosso dall’associazione “Alevè Libre”, in collaborazione con la Libreria Alpina e il Comune.

L’incontro, dal titolo “Santorre di Santarosa incontra il Cavaliere di Hédonville”, proporrà un originale dialogo tra due autori e studiosi dell’Ottocento, Giovanni Bonavia e Andrea Dematteis, chiamati a dar voce a due figure emblematiche della storia europea.

Protagonisti della “chiacchierata ottocentesca” saranno Santorre Annibale Filippo Derossi, conte di Pomerolo e di Santarosa, tra i principali protagonisti dei moti insurrezionali dei primi decenni dell’Ottocento (di cui nel 2025 è ricorso il bicentenario della morte) e Jacques Giacosa, soldato di Napoleone e cavaliere di Hédonville.

Un confronto tra ideali, esperienze e visioni di un’epoca cruciale per la storia politica e culturale europea, raccontata attraverso il dialogo e la narrazione storica.

L’ingresso è libero.

A conclusione dell’incontro, è previsto un aperitivo offerto dalla Libreria Alpina.