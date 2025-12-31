 / Attualità

Attualità | 31 dicembre 2025, 14:36

Ex Ilva, Spera (UGL Metalmeccanici): "Flacks acquisizione senza esperienza. Urgenti garanzie concrete"

Il segretario nazionale chiede impegni vincolanti su occupazione e decarbonizzazione. Richiesta convocazione a Palazzo Chigi e ruolo centrale dello Stato nella governance dell'azienda

Ex Ilva, la sede di Racconigi, immagine di repertorio

Antonio Spera, Segretario Nazionale della UGL Metalmeccanici, interviene in merito all’avvio della trattativa esclusiva tra i commissari straordinari dell’ex Ilva (oggi Acciaierie d’Italia) e il gruppo Flacks.

"La scelta di procedere con un fondo privo di esperienza industriale nel settore dell’acciaio e l’unica proposta di acquisizione dell’intero gruppo ci preoccupano fortemente. Al momento non ci sono piani concreti, ma solo annunci e voci prive di fondamento", ha dichiarato Spera.

"Il futuro di tutti i lavoratori diretti, di quelli dell’indotto e dell’ex Ilva in amministrazione straordinaria non può essere subordinato a logiche puramente finanziarie. L'acquisizione simbolica a un euro, la partecipazione pubblica al 40% e i 5 miliardi di investimenti annunciati devono tradursi in impegni chiari e vincolanti. Chiediamo, pertanto, un impegno concreto da parte di tutti i soggetti coinvolti", ha aggiunto.

"Confidiamo nel ruolo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e chiediamo la convocazione a Palazzo Chigi con i commissari straordinari. Lo Stato deve avere un ruolo centrale nella futura governance dell’azienda per garantire la continuità produttiva, la decarbonizzazione, il risanamento ambientale e la piena tutela dei lavoratori", ha sottolineato Spera.

"Seguiamo con attenzione la vicenda dell’ex Ilva e ci opponiamo fermamente a soluzioni riduttive, come la proposta di una 'mini-Ilva'. Dopo l’accordo sulla decarbonizzazione siglato a Taranto nel 2025, ribadiamo che sono necessari fatti concreti, non solo parole. Il Governo, con le difficoltà che ha affrontato, sta cercando di dare una svolta a una vertenza che dura da oltre dieci anni e che ha visto il coinvolgimento di diversi esecutivi, senza però trovare una soluzione definitiva".

