Cronaca | 02 gennaio 2026, 15:34

Valanga in Valle Maira, l’assessore Gallo: “Profondo cordoglio e massima vicinanza alle persone coinvolte”

L'esponente della Giunta Cirio: "La Regione segue con attenzione l’evolversi della situazione ed è in costante contatto con l’amministrazione comunale e con le squadre di soccorso. Ringrazio tutti i soccorritori per la rapidità e la professionalità dimostrate nelle operazioni di soccorso, rese sono particolarmente complesse dalle condizioni difficili"

L'assessore regionale Marco Gallo

L’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo, esprime profondo cordoglio per la vittima della valanga che si è verificata presso il rifugio Bonelli, in Valle Maira, nel comune di Acceglio, e massima vicinanza alle persone rimaste ferite e alle loro famiglie.

L’evento ha causato un morto e due feriti in codice rosso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il Soccorso Alpino, il 118, i Vigili del Fuoco e le altre strutture di emergenza, impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

«In momenti come questi il pensiero va innanzitutto alle vittime e ai loro familiari – dichiara l’assessore Marco Gallo –.  La Regione segue con attenzione l’evolversi della situazione ed è in costante contatto con l’amministrazione comunale e con le squadre di soccorso. Ringrazio tutti i soccorritori per la rapidità e la professionalità dimostrate nelle operazioni di soccorso, rese sono particolarmente complesse dalle condizioni difficili».

L’assessore è in contatto con le autorità locali e con le strutture competenti per seguire l’evoluzione della situazione e restare aggiornato sulle condizioni dei feriti.


 

