Saluzzese | 02 gennaio 2026, 18:49

Casteldelfino: Dematteis e Bonavia raccontano la vita di Santorre di Santarosa e Jacques Giacosa Cavaliere di Hédonville

Appuntamento a sabato 3 gennaio, alle 17

Sabato 3 gennaio, alle 17, a Casteldelfino (ex scuola) un nuovo incontro della rassegna Alevè Libre: Giovanni Bonavia dialoga con Andrea Dematteis in un appuntamento che attraversa storia, letteratura tra Italia e Francia.  

Una  chiacchierata “ottocentesca” tra Santorre Annibale Filippo Derossi, conte di Pomerolo e di Santarosa , protagonista dei moti insurrezionali dei primi dell'Ottocento (di cui ricorrono i duecento anni dalla morte), e il soldato di Napoleone Bonaparte,   Jacques Giacosa ,    cavaliere di Hédonvill e.

L'incontro è realizzato in collaborazione con la   Libreria Alpina Casteldelfino , con il patrocinio e l'ospitalità del   Comune di Casteldelfino e il supporto degli enti del territorio legati al Monviso  Terres Monviso  e Bim.


 

cs

