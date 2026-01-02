Casteldelfino: Dematteis e Bonavia raccontano la vita di Santorre di Santarosa e Jacques Giacosa Cavaliere di Hédonville

Sabato 3 gennaio, alle 17, a Casteldelfino (ex scuola) un nuovo incontro della rassegna Alevè Libre: Giovanni Bonavia dialoga con Andrea Dematteis in un appuntamento che attraversa storia, letteratura tra Italia e Francia.

Una chiacchierata “ottocentesca” tra Santorre Annibale Filippo Derossi, conte di Pomerolo e di Santarosa , protagonista dei moti insurrezionali dei primi dell'Ottocento (di cui ricorrono i duecento anni dalla morte), e il soldato di Napoleone Bonaparte, Jacques Giacosa , cavaliere di Hédonvill e.

L'incontro è realizzato in collaborazione con la Libreria Alpina Casteldelfino , con il patrocinio e l'ospitalità del Comune di Casteldelfino e il supporto degli enti del territorio legati al Monviso Terres Monviso e Bim.



