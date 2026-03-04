Sampeyre, incontro con Ivana Mulatero, direttrice del museo Mallè di Dronero, in occasione della Festa della Donna

Sabato 7 marzo, alle ore 17, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, pressa la sala conferenze del museo etnografico di Sampeyre, appuntamento da non mancare con Ivana Mulatero, direttrice del Museo Mallé di Dronero, ideatrice del libro e progetto “Donne della valle Maira e del Cuneese”.

Il volume raccoglie le prime cinquanta puntate di una originale rubrica pubblicata mensilmente dall’8 marzo 2021 all’8 aprile 2025 sui canali social del Museo e rappresenta un traguardo importante di una iniziativa nata “dal basso”, dalle idee e dalle relazioni sociali che tiene unite le comunità. Una quarantina gli autori delle biografie social che hanno condiviso lo spirito della rubrica nella segnalazione e nella effettiva scrittura di testi brevi che sono divenuti come dei preziosi oggetti d’arte, dei brevi e “istoriati cammei” sulle figure femminili appartenenti alla comunità. I cammei riuniti nel volume sono gioielli letterari che raccontano figure del passato e del presente, abbracciando una cronologia che si estende dal XV al XXI secolo. “Donne della valle Maira e del Cuneese” rimanda a un esercizio di pubblic history comunitario coordinato dal Museo Mallé con l’intento di rendere possibile l’affermarsi dei diritti della persona e della donna.

Una interessante opportunità per vedere se anche in valle Varaita si riuscirà a raccogliere qualche storia, piccola o grande che sia, partendo proprio da quest’incontro, non a caso voluto in occasione dell’8 marzo.