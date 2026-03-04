Saluzzo, Festa della Donna 2026: al via il calendario di “Storie di (dis)pari opportunità”

Si apre a Saluzzo il calendario “Storie di (dis)pari opportunità” che si snoda nel mese di marzo intorno alla Giornata internazionale della Donna. Come ogni anno è promosso dal Comune e dalla Consulta Pari Opportunità, in collaborazione con numerose realtà del territorio, per riflettere sui diritti, sul contrasto alla violenza di genere e sulla valorizzazione del talento femminile.

"Grazie alla Consulta delle Pari opportunità – afferma l’assessora Attilia Gullino - che opera mettendo in rete il lavoro delle associazioni e creando momenti di sensibilizzazione per una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. Anche quest’anno la rassegna coinvolge tante realtà e le scuole cittadine, toccando numerosi temi importanti e di attualità".

Il programma parte venerdì 6 marzo dall'Ospedale civile con la consegna da parte di Zonta club Saluzzo di rose gialle alle donne medico allo scopo di valorizzare il contributo femminile nel campo scientifico e sanitario.

Sabato 7 marzo un doppio appuntamento teatrale (ore 21). Al Cinema Teatro Magda Olivero in via Plazzo di città va in scena “Uomini si diventa. Nella mente del femminicidio”, spettacolo della compagnia Teatro Carcano con Alessio Boni e Omar Pedrini, a cura della Fondazione CrSaluzzo.

<figure class="image"> </figure>Contemporaneamente, al Teatro Don Bosco, “Le madamè. Canti di lavoro, amore e speranza nella musica popolare italiana”, in collaborazione con Lions club, Fidapa e Fondazione Crs.

Sabato 7 marzo distribuzione del pane in sacchetti di carta con la “La violenza sulle donne non è pane quotidiano”nell’ambito della campagna a cura dell’associazione “Mai +Sole”. Un gesto simbolico per ribadire che la violenza non può e non deve essere normalizzata.

Lunedì 9 marzo al Cinema Italia (ore 20.30) “Rivelare una gemma”, consegna della rosa gialla ad una giovane studentessa. A seguire proiezione del film “Il diritto di contare”, dedicato alle scienziate afroamericane della Nasa.

Giovedì 12 marzo al Cinema Teatro Magda Olivero (ore 21) “M. Other”, spettacolo della compagnia Rifiuti Speciali, a cura di Anna Chiara Busso, inserito nel progetto “Sovversive”. ( Sold out)

<figure class="image image_resized" style="width:100%;"> </figure>Venerdì 13 marzo, in piazza Dante (ore 10.30) Inaugurazione della Panchina lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, in collaborazione con A-Fidati Cuneo.

Sabato 14 marzo in corso Roma 1 al piano terra dell'Ex tribunale (ore 14.30) Inaugurazione della sala dedicata a Salvatore Morelli, noto come il “deputato delle donne”, con la partecipazione della ricercatrice del Cern Amalia Ballarino.

<figure class="image image_resized" style="width:98.63%;"> </figure>Lunedì 16 marzo al Teatro Magda Olivero (ore 10) “Da Saluzzo al Cern”: incontro con Amalia Ballarino e gli studenti degli Istituti superiori cittadini, per raccontare un percorso di studio e carriera nella fisica nucleare e nella ricerca internazionale presso il Cern.

Il 25 marzo a il Quartiere (ore 18) ex caserma Musso, avrà luogo la presentazione del libro “Parigine ribelli” di Elena Rossi (Neos Edizioni), a cura della Biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi”, dedicato a figure femminili nella storia europea.