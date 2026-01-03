SUPERLEGA / Cuneo ci prova e lotta, ma Piacenza passa ancora in tre set

Ancora una volta il 3-0, con parziali tutto sommato netti (25-17, 25-22, 25-17), non fotografa appieno quanto visto in campo e appare persino troppo severo per la Ma Acqua S.Bernardo Cuneo, che si arrende alla Gas Sales Bluenergy Piacenza dopo aver lottato palla su palla.

I piemontesi mostrano buone cose solo a metà, restando in partita soprattutto nella prima fase di ogni set, ma la correlazione muro-difesa resta un nodo irrisolto per la squadra di Matteo Battocchio. Il copione è ormai noto: ricezione traballante e, di conseguenza, un attacco spesso in grande difficoltà.

Quando però la seconda linea riesce a prendere le misure alla battuta piacentina, da sempre una delle più micidiali della SuperLega, il confronto diventa meno impari. La strada da percorrere è ancora lunga, ma qualche segnale positivo comincia a intravedersi.

Emblematico il primo set, in cui Cuneo non va oltre il 20% in ricezione, con uno 0% di palle perfette che non consente a Baranowicz di gestire il gioco. L’attacco di squadra si ferma al 38%, quasi la metà rispetto al roboante 68% fatto registrare dai padroni di casa. Nel secondo parziale la ricezione piemontese sale al 29% e, di riflesso, migliora anche l’efficienza offensiva (56%), con buone risposte dai due posti quattro: 71% per Sedlacek e 75% per Zaytsev, seppur su un numero limitato di palloni. Segnali confermati anche nel terzo set, impreziosito dal primo punto in Italia del neoarrivato Alexandre Strelhau.

Con la trasferta di Piacenza si chiude una serie di sfide proibitive per la formazione di Battocchio. Tra sette giorni, sabato 10 gennaio, Cuneo sarà attesa dalla prova della verità contro Grottazzolina, un match che rappresenta un vero crocevia non solo per la stagione in corso, ma per il futuro stesso della società guidata dal presidente Gabriele Costamagna. Un successo significherebbe avvicinarsi in modo quasi decisivo alla permanenza in categoria, permettendo al Cuneo Volley di programmare con largo anticipo il prossimo campionato.

IL MATCH

Cuneo parte con il piede giusto sfruttando due errori di Piacenza – Mandiraci sull’asticella e Bovolenta in diagonale out – portandosi sullo 0-2. La reazione emiliana è immediata: l’ace di Comparoni su Sedlacek vale il pareggio. Il primo break piacentino arriva sul 10-8 con il mani e fuori di Mandiraci, poi Porro alza il muro su Sedlacek per l’11-8 che costringe Battocchio al time out.

Piacenza allunga ancora con l’ace di Porro (13-9) e con un altro muro, firmato Galassi-Bovolenta su Zaytsev, che vale il 14-9 e il cambio di Sedlacek con Cattaneo in posto 4. Cuneo prova a rientrare grazie alla battuta vincente di Feral e al suo tocco morbido per il 15-12, ma la svolta arriva con Porro al servizio: il palleggiatore biancorosso firma il 21-16 con il suo secondo ace e avvia l’allungo decisivo, completato dal punto in seconda linea di Bovolenta per il 22-16.

Battocchio tenta la carta Strelhau, all’esordio nel campionato italiano, ma Piacenza insiste in battuta proprio sul francese: la ricezione cuneese vacilla e Mandiraci prima, Galassi poi, portano i padroni di casa al set ball sul 24-16. A chiudere il parziale è ancora Bovolenta, che consegna il primo set a Piacenza.

Anche nel secondo set è Cuneo a partire meglio, con l’attacco di Sedlacek e il muro di Codarin su Mandiraci che valgono lo 0-3. Piacenza però resta in scia e accorcia subito con il primo tempo di Comparoni (2-3), prima di subire un nuovo allungo piemontese: l’errore in attacco di Mandiraci e il punto di Zaytsev portano gli ospiti sul 3-7.

La Gas Sales non si scompone, ritrova ordine e rientra nel set: Bovolenta firma l’8-10, poi l’invasione di Zaytsev regala il 13-12 ai biancorossi, seguita dall’errore di Feral in bagher che vale la parità sul 13-13 e costringe Battocchio al time out. Alla ripresa Piacenza cambia marcia: due battute potenti di Mandiraci valgono il break del 15-13, poi un altro errore di Zaytsev in parallela porta il punteggio sul 16-13 per i ragazzi di Boninfante.

Cuneo prova a reagire con Zaytsev, che sfrutta le mani alte del muro (16-15), e trova la parità sul 17-17 grazie a un’invasione a muro di Gutierrez. Si procede punto a punto fino allo strappo decisivo: Mandiraci pesca ancora Zaytsev in ricezione e firma l’ace del 23-21, quindi l’errore in attacco dalla seconda linea di Feral consegna il set ball a Piacenza sul 24-21. Sedlacek annulla il primo (24-22), ma Bovolenta mette il sigillo anche sul secondo parziale, chiuso 25-22.

Nel terzo set è Piacenza a prendere subito il comando, sfruttando il turno al servizio di Galassi che manda in difficoltà la ricezione piemontese: Gutierrez è protagonista dei due punti che valgono il 6-3 e costringono Battocchio al time out. La risposta di Cuneo non tarda ad arrivare: la battuta tattica di Zaytsev propizia il muro di Copelli su Seddik e il mani e fuori di Sedlacek vale il 6-6.

La Gas Sales però ritrova immediatamente il break ancora dai nove metri: ace di Bovolenta su Sedlacek per l’8-6, poi Mandiraci con un pallonetto firma il 10-7. Battocchio prova a cambiare le carte inserendo Stefanovic per Codarin, mossa che aiuta Cuneo a riavvicinarsi fino al 13-12 complice un errore in attacco di Bovolenta. Lo schiacciatore piacentino però si riscatta subito in battuta, trovando un doppio ace che rilancia Piacenza sul 17-13 e porta al secondo time out cuneese.

L’inerzia resta tutta dalla parte dei biancorossi: Gutierrez piazza il servizio vincente del 19-14, quindi Gavazzi in primo tempo chiude una lunga e spettacolare azione per il 21-15. Nel finale Piacenza dilaga: Bergmann firma il 23-16, Strelhau trova il suo primo punto nel campionato italiano sul 23-17, ma è ancora Bergmann a mettere il sigillo definitivo con l’ace del 25-17 che chiude set e match sul 3-0 per la Gas Sales Bluenergy.