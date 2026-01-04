Museo del Tartufo di Alba: firmata la convenzione per la gestione e la valorizzazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo

"Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita martedì 30 dicembre.

***

È stata firmata oggi, martedì 30 dicembre, la convenzione tra il Comune di Alba e l’Associazione per il Centro Nazionale Studi Tartufo E.T.S. per la gestione e la valorizzazione del Museo del Tartufo di Alba.

La firma è avvenuta alla presenza del sindaco Alberto Gatto, dell’assessora alla Cultura e Turismo Caterina Pasini e del presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo Antonio Degiacomi, sancendo ufficialmente l’avvio del nuovo progetto gestionale del Museo.

Il MUDET, inaugurato il 14 ottobre 2023, rappresenta un’opera strategica per la promozione della conoscenza del tartufo nei suoi aspetti biologici, storici, antropologici e gastronomici, tema identitario del territorio di Langhe, Monferrato e Roero. Con questa convenzione biennale, il Comune di Alba consolida un modello di collaborazione con il Terzo Settore finalizzato a rafforzare il ruolo del Museo come presidio culturale, educativo e turistico.

L’Associazione per il Centro Nazionale Studi Tartufo è stata individuata a seguito di una manifestazione di interesse pubblicata nell’estate 2025 e di un successivo percorso di valutazione e co-progettazione, conclusosi con l’approvazione dello schema di convenzione da parte della Giunta comunale.

Il progetto condiviso prevede un coordinamento strutturato tra le funzioni del Comune e quelle affidate al Centro Studi tra cui: apertura, accoglienza, bookshop, laboratori, visite guidate, attività didattiche e culturali. Inoltre, è stato concordato un progressivo allineamento del MUDET alla definizione ICOM International Council of Museums di Museo, come istituzione inclusiva, partecipata e al servizio della società e il rafforzamento del Museo come nodo di una rete culturale e turistica territoriale, nazionale e internazionale, in dialogo con musei, scuole, operatori turistici, realtà culturali e istituzioni del mondo del tartufo.

“Con la firma di questa convenzione – commentano il sindaco Alberto Gatto e l’assessora alla Cultura e Turismo Caterina Pasini – il Museo del Tartufo compie un passo decisivo nel suo percorso di crescita. La collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo ci consente di unire competenze, visione culturale e radicamento territoriale, rafforzando il MUDET come luogo vivo, aperto alla comunità e capace di raccontare, in modo innovativo e partecipato, uno degli elementi più identitari della nostra città e del nostro territorio”.

Il presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo, Antonio Degiacomi, ha dichiarato: “Esprimo grande soddisfazione per l’avvio di questo progetto, che riconosce nella co-progettazione uno strumento fondamentale per costruire contenuti, attività e relazioni di qualità. Un approccio che permette di valorizzare in modo concreto e condiviso il patrimonio materiale e immateriale legato al tartufo, mettendo a sistema competenze, ricerca e visione culturale”.

Con questa intesa, il MUDET si conferma un tassello centrale delle politiche culturali e turistiche della Città di Alba, in una prospettiva di qualità, rete e innovazione.