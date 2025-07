Ferrero, visione globale e due bilanci per crescere: nel 2023/2024 ricavi solidi per 21,4 miliardi di euro

Il Gruppo Ferrero continua a marciare con passo sicuro sui mercati internazionali. La crescita del colosso dolciario si conferma anche nel bilancio 2023/2024 di CTH Invest, la holding belga affiliata al gruppo, che ha chiuso l’esercizio al 31 agosto 2024 con un fatturato consolidato di 3 miliardi di euro e un gross margin di 890 milioni, a testimonianza della solidità operativa e finanziaria dell’intero sistema.

Un risultato ancora più significativo se si considera che l’anno precedente copriva un arco temporale anomalo di 20 mesi, rendendo poco significativo il confronto diretto. Il gruppo opera attraverso marchi noti come Ferrara e Nonni’s negli Stati Uniti, Fox’s e Burton’s Biscuits nel Regno Unito, Fine Biscuits Company in Europa e Michel et Augustin in Francia. Proprio questa articolazione internazionale ha permesso a CTH di consolidare la propria posizione nei settori caramelle e biscotti, contribuendo al profilo competitivo globale della galassia Ferrero. Secondo le classifiche internazionali, il Gruppo Ferrero e le sue affiliate rappresentano oggi il terzo operatore mondiale nel mercato del cioccolato confezionato e il secondo nella categoria dei biscotti dolci.

A fare il punto è stato Guido Giannotta, direttore di CTH Invest: "La nostra performance di quest’anno dimostra la forza e la resilienza del nostro business. Nonostante un contesto economico sfidante, con fluttuazioni dei prezzi e pressioni inflazionistiche, abbiamo consolidato la nostra posizione nei mercati chiave e completato acquisizioni importanti in Brasile, Stati Uniti e Francia. Dopo la chiusura dell’anno, abbiamo aggiunto anche Nonni’s Bakery al nostro portafoglio. È il segno di una strategia coerente e di lungo termine guidata dall’azionista Giovanni Ferrero".

[Nella foto sopra Giovanni Ferrero]

Alla data di chiusura dell’esercizio, CTH Invest contava 25 stabilimenti produttivi in quattro continenti, con una forza lavoro media di 12.882 dipendenti.

Parallelamente, nei mesi scorsi era stato approvato anche il bilancio 2023/2024 della casa madre Ferrero International, che ha chiuso con un fatturato di 18,4 miliardi di euro, in crescita dell’8,9% rispetto all’esercizio precedente. A livello complessivo, il gruppo Ferrero – considerando anche le attività della holding belga – ha così superato i 21,4 miliardi di euro di fatturato. Al 31 agosto 2024, la forza lavoro globale ha raggiunto quota 47.517 unità, distribuite in 37 stabilimenti nel mondo.