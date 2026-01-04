Popolazione ancora in calo ad Alba. Cresce il numero degli stranieri, ora al 12,2%

"Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana, pubblicato venerdì 2 gennaio.

Il Comune di Alba ha una popolazione residente di 31.069 abitanti, 14.864 maschi e 16.205 femmine. Secondo i dati estrapolati dal data base comunale al 31 dicembre 2025, la popolazione residente è diminuita di 62 unità rispetto all’1 gennaio 2025 quando era 31.131.

I minori di 18 anni sono 4.333, gli ultra 65enni sono 7.837, quelli che hanno compiuto 90 anni sono 162, gli ultra novantenni sono 470, i residenti che festeggeranno 100 anni nel 2026 (nati nell’anno 1926) saranno 5, gli anziani ultra centenari (nati fino al 31/12/1925) saranno 11.

Nel 2025 sono nati 188 bambini residenti: 97 maschi e 91 femmine. Di questi, 21 sono bimbi nati da genitori stranieri che hanno avuto 12 maschi e 8 femmine.

I residenti morti sono stati 353: 168 uomini e 185 donne, 17 morti in più rispetto all’anno scorso quando erano stati 336. Gli stranieri deceduti sono stati 6.

Gli stranieri residenti sono 3.792, pari al 12,2% del totale: 1.850 maschi e 1.942 femmine. I minori sotto i 18 anni sono 624, mentre gli ultra 65enni sono 254. Rispetto all’anno precedente, la popolazione straniera è aumentata di 71 unità. Infatti, al 31 dicembre 2024 erano 3.721.

Gli immigrati presenti ad Alba provengono soprattutto da Romania (1208), Albania (458), Marocco (425), Macedonia del Nord (188) e Bulgaria (146).

Per quanto riguarda lo stato civile, durante l’anno 2025 in città sono stati celebrati 82 matrimoni. Di questi, 62 sono matrimoni con rito civile, 20 con rito religioso.

Mentre nel 2024 erano stati celebrati 117 matrimoni, 88 matrimoni con rito civile e 29 con rito religioso.

Nell’arco del 2025 ad Alba sono state celebrate 3 unioni civili.

Mentre le persone che hanno avuto la cittadinanza italiana nel Comune di Alba sono state 80, una riduzione rispetto all’anno 2024 in cui erano state 161.