CALCIO SERIE C / Baldini apre l’anno come l’aveva chiuso: Bra-Sambenedettese finisce 2-2

Il 2025 si era chiuso con un gol di Enrico Baldini (vs Juventus Next Gen) e il 2026 si è aperto con un gol di Enrico Baldini.

Nel tardo pomeriggio di domenica 4 gennaio, il Bra ha pareggiato (rimontando) con la Sambenedettese per 2-2. A Eusepi (0-1), aveva risposto Benedikt Rottensteiner con il suo primo centro stagionale in maglia giallorossa (1-1) e a Candellori (1-2) ha risposto il rigore decisivo in “zona Cesarini” nella ripresa del numero 92 braidese. Sono ora 16 i punti in classifica per il Bra, dopo aver lottato con cuore e anima in uno scontro-salvezza. Andiamo in cronaca.



Davanti a quasi 500 spettatori Bra e Sambenedettese si sono affrontate per la prima giornata di ritorno della Serie C Sky Wifi, allo stadio “Sivori” di Sestri Levante. Davanti all’entrata del settore ospiti, prima del calcio d’inizio, la società giallorossa ha organizzato un “terzo tempo” enogastronomico per replicare quanto avvenuto nell’agosto scorso a San Benedetto del Tronto (ne parleremo in un’altra nota stampa).

Convocati i neoacquisti Capac, Leoncini e Armstrong nel Bra (in campo con la divisa giallorossa) Samb in gol con capitan Eusepi al 16’, con un colpo di testa che sbatte sul palo ed entra alle spalle di Renzetti. Immediata reazione dei ragazzi di mister Fabio Nisticò: La Marca imbecca Maressa a centro area, sfera sul secondo palo dove irrompe Rottensteiner di testa e 1-1 al 27esimo! Poco più tardi, destro potente di De Santis e respinta di Cultraro. 1-2 rossoblu con Candellori, destro da fuori area al minuto 37. Si chiude così la prima frazione.



Ancora Candellori al 3’ del secondo tempo, balzo di Renzetti, parata e pallone sull’incrocio dei pali e poi in calcio d’angolo. Al 12’ in campo Minaj e Capac (esordio con il Bra), per La Marca e Rottensteiner. Samb imprecisa in due circostanze offensive, ma capitan Tuzza e compagni non demordono e provano in tutti i modi a raddrizzarla con idee, gioco e grinta.

Di Biase subentra in un 11 giallorosso a trazione anteriore (43’). Corner di Baldini al 46’, colpo di testa di Maressa in area piccola e “miracolo” di Cultraro. Minuto 49, Pezzola commette fallo su Fiordaliso, in area, e per l’arbitro è rigore. Dopo l’FVS richiesto dagli ospiti, viene confermata la decisione presa (52’). Dagli 11 metri, destro potente di Baldini sotto la traversa e il definitivo 2-2 (53’) scatena tutta la gioia della rumorosa e colorata tribuna occupata dalla tifoseria organizzata braidese!



Domenica 11 gennaio (ore 17,30) Perugia-Bra allo stadio “Renato Curi”.



Bra: Renzetti, Rottensteiner (12′ st Capac), Sganzerla, Tuzza (31′ st Campedelli), Sinani, Lionetti (43′ st Di Biase), Fiordaliso, Maressa, De Santis, La Marca (12′ st Minaj), Baldini. A disposizione: Franzini, Menicucci, Lia, Cannistrà, Armstrong, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Leoncini. Allenatore: Fabio Nisticò.

Sambenedettese: Cultraro, Zini, Bongelli, Eusepi (39′ st Nouhan Toure), Zoboletti, Pezzola, Candellori (39′ st Tosi), Dalmazzi, Moussa Toure, Konate, Piccoli.

A disposizione: Orsini, Grillo, Chelli, Lulli, Sbaffo, Vesprini, Napolitano, Iaiunese. Allenatore: Filippo D’Alesio.

Arbitro: Gandino di Alessandria (assistenti: Mezzalira di Varese e Testaì di Catania; quarto ufficiale: Rossini di Torino; operatore FVS: Pignatelli di Viareggio).

Marcatori: 16′ pt Eusepi (S), 27′ pt Rottensteiner (B), 37′ pt Candellori (S), 53’ st rig. Baldini (B).

Note: tardo pomeriggio sereno ma freddo e ventoso, terreno di gioco in erba sintetica. 433 biglietti venduti, 44 abbonati e 279 nel settore ospiti. Ammoniti Tuzza (B), Cultraro (S).