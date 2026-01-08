CALCIO / Ristrutturazione del Paschiero di Cuneo: i "Fedelissimi" ringraziano il Comune

Riceviamo e pubblichiamo

IL COMUNICATO DEI FEDELISSIMI 1905 CUNEO

Esprimiamo la nostra soddisfazione per l'aggiudicazione di un bando nazionale da parte del Comune di Cuneo che, con l'integrazione di un sostanzioso finanziamento comunale, permetterà la ristrutturazione dello stadio Flli Paschiero con il rifacimento della tribuna Matteotti. Va dato grande merito di ciò all'assessore Valter Fantino e a tutta la giunta comunale che, con la fattiva collaborazione dell'Ufficio Sport, è riuscita ad ottenere quello che in tanti anni non è mai arrivato. Nella speranza che i lavori inizino al più presto senza intoppi ringraziamo ancora l'assessore Fantino che, oltretutto, è sempre stato molto disponibile con la nostra associazione per la realizzazione della "Casa del Calcio cuneese" dove abbiamo raccolto cimeli, fotografie, magliette, etc. dalla nascita del Cuneo Calcio 1905 ai giorni nostri. Ricordiamo che la Casa è aperta (presso lo stadio) a tutti coloro che hanno amato il calcio cuneese.

Il presidente Bruno Aragno.