Sport | 05 gennaio 2026, 13:33

SCI ALPINO / Corrado Barbera tra i convocati per la 3Tre in notturna di Campiglio

Sei azzurri al via, nell'attesa prova di Coppa del mondo, tra cui il cuneese Barbera

(pentaphoto)

Il direttore tecnico Max Carca ha diramato i convocati per la 3Tre in notturna di Campiglio

Per l’Italia saranno in gara sei atleti: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera che ha vinto la selezione interna. 

E’ tutto pronto nella località trentina per lo slalom del 7 gennaio, che si prospetta all’insegna del freddo intenso.

Ricco, come sempre, il programma pre-gara, con l’estrazione dei pettorali alle 18.30 di martedì 6 gennaio e presentazione della squadra italiana alle 19.

La prima manche mercoledì prenderà il via alle 18 e la seconda alle 21. In diretta su Rai Due ed Eurosport.

fisi

