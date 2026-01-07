“Insieme per l’India, un anno di speranza e solidarietà”

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore,

sono la Presidente di Insieme per l’India, organizzazione di volontariato di Fossano che opera in India e Tanzania con progetti di sostegno e formazione per bambini e donne.

Approfitto del suo giornale per ringraziare e fare un bilancio di quanto realizzato nel 2025.

A nome dei volontari, dei nostri partner in India e Tanzania, dei nostri poveri ringrazio tutte le persone che, in occasione del Natale appena trascorso, hanno aderito e collaborato alla nostra raccolta fondi e alle nostre proposte solidali, a chi si è ricordato di noi in momenti di gioia o di dolore, a chi ha risposto ai nostri appelli in situazioni di emergenza, a chi ha donato con generosità spesso in modo anonimo, pensando ai nostri poveri.

Ringrazio la Fondazione Crf e la Cassa di Risparmio di Fossano, che rispondono sempre alle nostre richieste.

Attraverso i progetti realizzati dal 2009, grazie ai tanti sostenitori, abbiamo ridato speranza a centinaia di bambini che hanno potuto andare a scuola e crescere in un ambiente sicuro fatto di amore e di diritti, abbiamo aiutato a rinascere tante donne, troppo spesso vittime di abusi e violenze.

Tutto questo grazie alle famiglie che adottano a distanza, ai volontari, agli amici che aderiscono alle nostre iniziative, a chi ha fiducia nel nostro impegno verso i poveri .

A gennaio 2025 nel Rupert campus è stata attivata la “ St Kizito – Rupert Primary School” dove circa 180 bambini, inizialmente dalla quarta alla settima classe, usufruiscono di un’istruzione eccellente e sono preparati per affrontare poi la scuola superiore e la vita grazie agli insegnanti ed educatori presenti full-time. I bambini, raccolti nei poveri villaggi circostanti, spesso orfani o in situazioni di grave disagio sono ospitati, frequentano la scuola, mangiano e crescono sereni.

Un breve resoconto dei progetti realizzati nel 2025: sostegno al budget per il funzionamento del Rupert campus; adozione a distanza di 343 bambini in India e Tanzania; progetto “Ama tu luna” di produzione di kit di assorbenti riciclabili distribuiti ad oltre 500 ragazze della VII classe dei villaggi intorno a Kifaru ; sostegno al villaggio Masai di Doya attraverso la fornitura di cibo, abbigliamento, medicine e formazione scolastica di una cinquantina di bambini impossibilitati a frequentare una scuola perché troppo lontana;

fornitura di scarpe da ginnastica e tute ai bambini della Rupert Home; allestimento di specchi per i dormitori; acquisto di un generatore di corrente; cure mediche per 3 bambini gravemente malati curati presso l’ospedale di Kinangop; progetto “ Adotta un pasto a distanza” che permette ad una cinquantina tra donne vedove, anziani e bambini del povero villaggio di Poovanipattu ( Tamil Nadu) di mangiare 3 volte alla settimana un pasto caldo, sostegno all’associazione Nandri Trust ( tamil Nadu) costituita da donne vedove o vittime di violenza; aiuti in occasione del terremoto in Myanmar.

Nel 2025 avevamo un grande sogno che era peraltro una necessità: costruire un pozzo, perché quello realizzato nel 2018 si sta esaurendo e fornisce acqua salata, poco salutare per persone e animali. Ebbene nel giro di pochi mesi, grazie a consistenti donazioni, ce l’abbiamo fatta: la cifra necessaria è stata raggiunta ed i lavori per il nuovo pozzo partiranno a febbraio.

Insieme per l’India vive in gran parte di donazioni da privati, ringrazio pertanto di cuore chi crede nei nostri progetti e nei nostri sogni. Ora per il 2026 abbiamo un altro grande sogno: realizzare un dispensario nel Rupert Campus e allestire una clinica mobile che possa raggiungere periodicamente i villaggi e soccorrere le persone in necessità perché per la mancanza di un ospedale in zona, di mezzi di trasporto e, soprattutto, di disponibilità di denaro si muore per problemi a volte banali.

Siamo sicuri che ce la faremo perché non ci sono sogni impossibili, bisogna crederci e poco per volta i sogni si realizzano.

Grazie a tutti! Buon Anno 2026

Marilena Lingua