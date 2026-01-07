Formazione forestale e sicurezza: conclusi i corsi F2 per i volontari AIB al CFP Cebano Monregalese

Si è concluso il ciclo di corsi F2 CFP Cebano Monregalese in ambito forestale e ambientale, rivolti al Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte e finanziati attraverso il Piano di Sviluppo Rurale 2023–2027 (PSR), Intervento SRH03.2 – Bando 1/2024. Per il CFP Cebano Monregalese si è trattato della prima collaborazione con il Corpo AIB, avviata con l’obiettivo di rafforzare le competenze operative e la sicurezza dei volontari impegnati nella tutela del territorio.

I due percorsi formativi hanno coinvolto 30 volontari provenienti dalle province di Cuneo, Torino, Asti e Alessandria. Il primo corso si è svolto dal 6 all’8 ottobre a Chiusa di Pesio, in un’area del Parco Naturale del Marguareis, il secondo dal 20 al 22 novembre a Prunetto, presso il terreno “Bric dei Faggi”. Le attività hanno riguardato le tecniche di abbattimento e depezzatura di latifoglie e conifere di piccole e medie dimensioni, l’uso corretto e in sicurezza della motosega e della roncola, la manutenzione delle attrezzature, la gestione delle ramaglie e l’impiego dei dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione alle corrette posture di lavoro.

La docenza è stata affidata ad AIFOR – Associazione Istruttori Forestali, con sede a Lanzo Torinese, che ha messo a disposizione istruttori qualificati per un percorso formativo improntato alla crescita tecnica e alla sicurezza operativa.

A evidenziare il valore dell’iniziativa è Giuseppe Bettas, membro del Consiglio Direttivo Regionale AIB 2024–2028: «Si è conclusa la seconda edizione del corso per operatori forestali di livello F2, che ha abilitato altri 15 volontari AIB. Il percorso complessivo prevede due edizioni F2 e una F3, che si svolgerà nel mese di marzo sempre sul territorio monregalese, portando a 45 il numero totale dei volontari formati». Bettas ha sottolineato come l’organizzazione curata dal CFP Cebano Monregalese abbia garantito un’elevata qualità formativa, ringraziando in particolare il direttore Marco Lombardi e la collaboratrice Erika Cecchini per la gestione puntuale di tutte le fasi, dalle selezioni pre-corso alle autorizzazioni per l’apertura dei cantieri forestali. Un ringraziamento è stato rivolto anche alle strutture che hanno ospitato i volontari e ad AIFOR, «che con professionalità e dedizione ha accompagnato i discenti in un percorso impegnativo, fondamentale per operare sul campo in sicurezza ed efficienza».