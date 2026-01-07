 / Attualità

Attualità | 07 gennaio 2026, 16:19

Gelo e contatori dell’acqua, le raccomandazioni di ACDA agli utenti

Con le basse temperature aumenta il rischio di danni, protezione e manutenzione per evitare rotture, disservizi e costi aggiuntivi

Immagine di repertorio

Viste le temperature rigide di questo periodo, ACDA SpA invita tutti gli utenti a prestare particolare attenzione alla protezione dei contatori dell’acqua e delle tubazioni più esposte, al fine di prevenire danni causati dal gelo.

Si raccomanda in particolare di:

  • coibentare adeguatamente il contatore, soprattutto se installato in locali non riscaldati, pozzetti esterni o zone esposte al freddo;
  • verificare periodicamente lo stato del contatore e delle protezioni installate.
  • proteggere le tubazioni più superficiali, utilizzando materiali isolanti idonei ed eventualmente facendo fluire l’acqua saltuariamente per qualche minuto;

Si ricorda inoltre che il Regolamento del Servizio Idrico (art. 35) prevede che, in caso di danni causati dal gelo dovuti a mancata protezione o incuria, la sostituzione del contatore avvenga a cura del gestore (ACDA) con addebito all’utente.

Una corretta prevenzione consente di evitare disagi, interruzioni del servizio e costi aggiuntivi.

c.s.

