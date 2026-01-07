Gelo e contatori dell’acqua, le raccomandazioni di ACDA agli utenti

Viste le temperature rigide di questo periodo, ACDA SpA invita tutti gli utenti a prestare particolare attenzione alla protezione dei contatori dell’acqua e delle tubazioni più esposte, al fine di prevenire danni causati dal gelo.
Si raccomanda in particolare di:
- coibentare adeguatamente il contatore, soprattutto se installato in locali non riscaldati, pozzetti esterni o zone esposte al freddo;
- verificare periodicamente lo stato del contatore e delle protezioni installate.
- proteggere le tubazioni più superficiali, utilizzando materiali isolanti idonei ed eventualmente facendo fluire l’acqua saltuariamente per qualche minuto;
Si ricorda inoltre che il Regolamento del Servizio Idrico (art. 35) prevede che, in caso di danni causati dal gelo dovuti a mancata protezione o incuria, la sostituzione del contatore avvenga a cura del gestore (ACDA) con addebito all’utente.
Una corretta prevenzione consente di evitare disagi, interruzioni del servizio e costi aggiuntivi.