 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 07 gennaio 2026, 11:49

Racconigi: cordoglio in città per la scomparsa del brigadiere Castiello

Domenico Castiello, che lascia i suoi cari a soli 43 anni, era in servizio dal 2019 presso la caserma dei Carabinieri racconigese

Racconigi: cordoglio in città per la scomparsa del brigadiere Castiello

Il Comune di Racconigi apprende con profondo dolore la notizia della scomparsa - a soli 43 anni - di Domenico Castiello, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, in servizio dal 2019 presso la Caserma dei Carabinieri di Racconigi e mancato improvvisamente, causa malore, nella serata di lunedì 5 gennaio mentre si trovava in servizio nella città.

La sua improvvisa scomparsa sgomenta e colpisce duramente l’intera comunità racconigese, che oggi si stringe con affetto attorno all’Arma, al comandate di stazione D’Amato e al comandante di compagnia maggiore Giacolla.

Il Sindaco Oderda: “A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta Racconigi esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari del brigadiere Castiello e all’Arma dei Carabinieri. In questi anni di servizio nella nostra città Domenico ha dimostrato professionalità, serietà e senso del dovere, diventando un punto di riferimento per il presidio di legalità e sicurezza del nostro territorio e lasciando oggi un ricordo sincero tra colleghi e cittadini. Alla sua famiglia - in modo particolare alla moglie e alla giovane figlia - e a chi gli ha voluto bene vanno l’abbraccio della nostra comunità e le più sincere condoglianze in questo momento così doloroso”.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium