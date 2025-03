Attacco informatico al sito del Comune di Dronero, l'amministrazione: "Attenzione ai tentativi di truffa"

Il sito del Comune di Dronero è stato indisponibile per alcune ore a seguito di un attacco informatico le cui conseguenze sono oggetto di particolare attenzione.



L’accaduto lo scorso 28 febbraio, con la riabilitazione all’accesso pubblico il giorno successivo, a seguito delle opportune verifiche da parte dei tecnici.



L’amministrazione comunale informa: "Al momento non siamo al corrente se i dati contenuti nel sito Web saranno utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti da questo Comune o per attività fraudolente.”



L’invito rivolto a tutti i cittadini è quello di "porre la massima attenzione a eventuali messaggi, e-mail, telefonate che possano sfruttare i dati per mettere in atto tentativi di phishing, truffe o altre azioni illecite.”



In caso di necessità è possibile contattare gli uffici comunali e/o il D.p.o.

(email: dpo@aesseservizi.eu)