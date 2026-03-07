Due giorni a prova di goloso: inaugurata la 26ª edizione di "Un Borgo di Cioccolato", la prima "nazionale" [FOTO e VIDEO]

È stata inaugurata, sabato mattina, l'edizione 2026 di "Un Borgo di Cioccolato", la manifestazione più amata dai golosi, in grado di trasformare Borgo San Dalmazzo in una vera e propria capitala del cioccolato artigianale.

Per la prima volta l'evento è ufficialmente riconosciuto come "nazionale", grande motivo di orgoglio per organizzatori e promotori.

Sabato e domenica Palazzo Bertello aprirà le sue porte ai visitatori con stand, assaggi e spettacoli, rivolti a grandi e piccini. Ampio spazio, come sempre, alla creatività degli artigiani del territorio che proporranno le loro dolci leccornie. Sarà un'edizione speciale, dedicata al bicentenario della nascita di Collodi e al mondo senza tempo di Pinocchio, con il supporto del Comune di Vernante.

Presenti all'inaugurazione, tra gli altri, il senatore Giorgio Bergesio, la deputata Monica Ciaburro, gli assessori regionali Paolo Bongioanni e Marco Gallo, il consigliere regionale Claudio Sacchetto ed il consigliere provinciale Rocco Pulitanò.

Un Borgo di Cioccolato 2026 è una manifestazione del Comune di Borgo San Dalmazzo, organizzata dall’Ente Fiera Fredda, in collaborazione con Amici del Cioccolato e Confartigianato Imprese Cuneo. Grazie al sostegno di Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione CRC, ATL del Cuneese, Banca di Boves. Con il supporto di Consulta Giovani, Astec, Bianco Vini, Fantino, Macellerie Cavallo, Abello, Desderi, Cold Service, La Guida, Tastoom, Garelli, Armando Group, Selmi, Il Tempio del Cioccolato, Aimar Giardini, MCM Massa.

Il programma

Stand di cioccolato e dolci artigianali, con la partecipazione di maestri cioccolatieri e istituti scolastici di formazione professionale.

Cooking show e laboratori per bambini, per scoprire i segreti del cioccolato e divertirsi in compagnia.

Mostra di pittura "Arte è vita", che unisce arte e golosità.

Opere di cioccolato a tema "Pinocchio", in concorso con l’Associazione Amici del Cioccolato.

Piazzale esterno con street food e mercatino dell’hobbistica, a cura del Circolo Santelmo.

Eventi collaterali nel centro storico, tra musica, danza e degustazioni lungo "La via del cioccolato".

Gli appuntamenti

Cena del Cioccolato: Una cena esclusiva dove il cacao è protagonista, preparata da giovani talenti delle scuole di arte bianca e coordinata da chef di fama nazionale.

Prenotazione obbligatoria (info: 328 136 5625).

Spettacolo teatrale: In programma all’Auditorium "Città di Borgo San Dalmazzo", uno spettacolo che unisce arte, cultura e intrattenimento.

Info utili

Dove: Palazzo Bertello, Via Vittorio Veneto, Borgo San Dalmazzo

Quando: Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, dalle 10:00 alle 19:00 (sabato extra apertura per cena e spettacolo)

Info e prenotazioni: 328 136 5625 – info@fierafredda.it – fierafredda.it

