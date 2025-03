Ultimi eventi di Carnevale e tante iniziative per la Festa della Donna in Granda

Ultimi eventi di Carnevale che si fondono con quelli legati alla Festa della Donna dell’8 marzo in tutta la provincia.

A Mondovì si terrà la sfilata di carri allegorici, mentre sono in programma grandi festeggiamenti in maschera con giochi per bambini in tantissime località della Granda.

Non mancano gli appuntamenti culturali e artistici legati alla Festa della Donna e ancora numerose sono le rappresentazioni teatrali e i concerti, per tutti i gusti, associati a visite culturali, mostre, passeggiate nella natura, esperienze nell’arte, spettacoli per famiglie, laboratori, eventi sportivi ...

Non resta la scelta di dove trascorrere il fine settimana, consultando sempre gli aggiornamenti meteo e le eventuali modifiche delle programmazioni a causa di maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it



***

CUNEO

LIPU BIRDGARDEN

Sabato 8 marzo, con orario 14.30 - 17.30, nel Giardino naturale Lipu di Viale Angeli 81, i volontari dell'Associazione saranno a disposizione dei visitatori per suggerimenti e consigli per la gestione dei nidi artificiali e del birdgarden.

CUNEO

ALICE SCHANZER

Sabato 8 marzo, alle 15.30 e alle 17, presso il Museo Casa Galimberti è organizzata una visita guidata unica, dedicata alla figura di Alice Schanzer. Info: prenotazioni.galimberti@comune.cuneo.it

CUNEO

MOSTRA MASTROIANNI

Sabato 8 e domenica 9 marzo, dalle ore 15.30 alle 19, sarà aperta presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, la mostra “Libera Azione”, dedicata a Umberto Mastroianni, al suo straordinario Monumento alla Resistenza e alle altre opere dell’artista. Ingresso gratuito. Info: 335 81 50 757.

CUNEO

DONNE VIAGGIATRICI

Sabato 8 e domenica 9 marzo, alle 15.30 e alle 18, visita speciale alla mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica” nel complesso monumentale di San Francesco. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO

AS FA PER DÌ

Sabato 8 marzo, alle ore 21, nel Teatro Don Bosco, la compagnia di teatro dialettale “La Calzamaglia” porta in scena la commedia brillante di Stefano Palmucci “As fa per dì”.

CUNEO

FAI UN TUFFO NEL BAROCCO

Domenica 9 marzo, il Gruppo FAI Giovani di Cuneo invita tutti a una visita straordinaria alla Chiesa di Santa Maria della Pieve, gioiello barocco nel cuore della città. Un'occasione unica per scoprire uno degli edifici religiosi più affascinanti del centro storico, anticamente parte dell'attiguo Collegio dei Gesuiti, oggi sede del Palazzo Comunale. Info: https://www.visitcuneese.it

***

ALBA

45 METRI SOPRA ALBA

Sabato 8 marzo alle ore 15 e alle ore 16, presso il Museo Diocesano - piazza Rossetti

“45 metri sopra Alba – Speciale”, visita guidata sul campanile della Cattedrale per la Giornata internazionale della Donna. Info e prenotazioni: www.visitmudi.it - 345 76 42 123.

ALBA

MUSICA IN MUSEO

Sabato 8 marzo, alle ore 17 presso il Museo civico “F. Eusebio”, Musica in Museo – Duetti, terzetti e dintorni, opere e canzoni della tradizione napoletana, interpretate dalla classe di canto lirico della prof.ssa Sonia Franzese. Prima dell'inizio del concerto sarà possibile effettuare una breve visita guidata alle sale del Museo (30 minuti). Ingresso libero.

ALBA

TEATRO

Sabato 8 marzo, alle ore 21, il Teatro Sociale “G. Busca” - Sala M. Abbado, ospita lo spettacolo

“Io, Roberta Ippolita Lucia” di e con Ippolita Baldini.

ALBA

DE AMORIBUS

Sabato 8 marzo, alle ore 21 allo Spazio Dom di via Vincenzo Giacosa 7/a, il Teatro del Fiasco presenta “De amoribus, o degli amori" di Paola Omodeo Zorini e Giovanni Foresti. Ingresso libero. Info: info@teatrodelfiasco.it

ALBA

MUDET

Sabato 8 marzo alle ore 10.30 presso il MUDET- Museo del Tartufo di Alba, l’associazione Turismo in Langa, in collaborazione con il Comune di Alba propone visite guidate che permetteranno di approfondire la storia e le curiosità legate a questo fungo ipogeo nel cuore della Città del Tartufo. Info e prenotazioni: www.turismoinlanga.it

ALBA

IL MONDO DEI LIEDER

Domenica 9 marzo, alle ore 11 presso la Sala Riolfo - Cortile della Maddalena, concerto

“Il mondo dei Lieder - Figure femminili fra amore e natura” in occasione della Giornata internazionale della Donna con Sang Eun Kim soprano e Giovanni Manerba pianoforte.

Ingresso libero.

ALBA

TUT PER ‘N MORT

Domenica 9 marzo, alle ore 17, per la rassegna “Teatro del Territorio” va in scena al Sociale “G. Busca” di Alba lo spettacolo “Tut per ‘n mort”, de “La corte dei folli Aps” di Fossano, scritto e diretto da Pinuccio Bellone e Lino Grasso. Info: www.comune.alba.cn.it

ALBA - PIANA BIGLINI

CARLEVÈ BENEFICH

Domenica 9 marzo “Carlevè Vej” l'antico Carnevale a Piana Biglini con la Famija Albeisa.

***

ALBARETTO DELLA TORRE

CORRI IN MASCHERA

Sabato 8 marzo, con ritrovo alle ore 14.30, si ripropone il percorso panoramico di 6,5 km adatto ad adulti e bambini, rimandato lo scorso week end. Al termine musica e merenda sinoira per tutti. Possibilità di visitare la torre e la mostra fotografica di Guido Fornaro e degustare prodotti tipici. Info: 320 18 14 142.

***

BAROLO

OLTRE L’ANNATA

Sabato 8 marzo, alle ore 15, presso l’Enoteca Regionale del Barolo, è in programma il primo appuntamento di “Oltre l’annata” il programma di master experiences dedicato alle menzioni comunali del Barolo 2021. Info: https://www.enotecadelbarolo.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO

FESTA E INAUGURAZIONE

Sabato 8 marzo nel pomeriggio, presso il Parco del Tesoriere, in occasione della Festa della donna, verrà inaugurata l’installazione curata da Esmeralda - Officina dei Fiori, Monica Sepe e Roberto Barale. Animazione a cura Palcoscenico Performing Arts Center, Teresa Franco e Floriana Valenza. Info: 371 58 21 716.

***

BRA

LE STANZE DELL’ARTE

Nel week end aperta la collettiva a Palazzo Mathis, Piazza Caduti per la Libertà, 20, intitolata

“Le stanze dell’arte”. Orari: 15.30-18 Info: brarte.associazioneculturale@gmail.com

BRA

MERCATINO DEL LIBRO

Sabato 8 marzo dalle 9 alle 12, Mercatino del libro usato presso i locali di via Guala. Per tutta la

mattinata sarà possibile assicurarsi libri per adulti, ragazzi e bambini ad offerta libera. Il ricavato

andrà in parte alle associazioni di volontariato della città e in parte per le attività di promozione

della lettura della biblioteca civica. Info: biblioteca@comune.bra.it

BRA

MARZO DONNA

Sabato 8 marzo, alle ore 17.30, presso la sede dell’Associazione BRARTE, lotteria al femminile “Tu, amati sempre” a cura Mary Esposito e il monologo di Mara Tomatis “Ho smesso di desiderare”. Attiva la raccolta fondi a sostegno della cooperativa sociale SVS Donna aiuta Donna. Info: 338 42 04 045.

BRA

IX MIGLIA

Domenica 9 marzo, con partenza alle 9.45, 33esima edizione della Nove Miglia di Bra, Memorial Natale Germanetti di Corsa su Strada di 15,4 km. Info: 345 34 66 634.

***

BUSCA

CONCERTO

Sabato 8 marzo, alle ore 21, nel Teatro Civico, concerto per la Festa della Donna, con il quintetto delle prime parti dell’Orchestra Sinfonica della Rai e la pianista Clara Dutto. Info: 339 60 13 250.

BUSCA - VALMALA

COMMEMORAZIONE ECCIDIO

Domenica 9 marzo, dalle ore 10, presso il cippo al Santuario di Valmala, si terrà la commemorazione dell’80esimo anniversario dell’eccidio del 6 marzo 1945 con S. Messa alle ore 10.30 e orazione ufficiale alle 11.15. Dalle 14.30 alle 17.30 sarà visitabile l’ecomuseo della resistenza a Rossana.

***

CARAGLIO

ROBERT DOISNEAU

Sabato 8 e domenica 9 marzo aperta nell’orario 10-19 presso il Filatoio di Caraglio la mostra della Fondazione Artea "Robert Doisneau - Trame di vita”. Info: https://fondazioneartea.org/

***

CASTELLINALDO

CARVÈ VEJ

Sabato 8 marzo, dalle ore 15 nel cortile del circolo Acli, festa di carnevale, con omaggio per tutti i bambini e falò finale.

***

CENTALLO

CONCERTO PER ORGANO

Sabato 8 marzo alle ore 21, il Festival internazionale di concerti per Organo, presso la Chiesa di San Giovanni Battista, si chiude con la musicista Maria Greco alla consolle.

Ingresso libero.

***

CHERASCO

MOSTRA “EMANUELE LUZZATI TRA FIABA E FANTASIA”

Sabato 8 e domenica 9 marzo, nelle sale di Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione intitolata “Emanuele Luzzati tra Fiaba e Fantasia”. Orario dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

***

CHIUSA PESIO

UN TÈ PER TE

Sabato 8 marzo, alle ore 16, visita guidata gratuita alla mostra “Un tè per te”. Info: 0171/734990.

***

COSTIGLIOLE SALUZZO

WOMEN

Sabato 8 marzo si inaugura la mostra di opere d’arte al femminile “Women” sul binario 1 della stazione ferroviaria. Info: 333 40 62 819.

***

DEMONTE - PERDIONI

CIASPOLATA

Sabato 8 marzo, alle ore 15, ciaspolata da Perdioni a Madonna del Bosco con guida escursionistica. Cena in locanda occitana. Info: 328 20 32 182.

***

DOGLIANI

GLI ARCHIMEDI

Domenica 9 marzo alle ore 17, presso il Teatro Sacra Famiglia, per la rassegna “Contaminazioni - D’accordi musicali”, concerto del trio d’archi “Gli Archimedi”. Ingresso libero.

***

DRONERO

MOSTRA ROSANO

Domenica 9 marzo, presso la sede dell’Espaci Occitan, si inaugura l’esposizione “Bruno Rosano - l’eterna spinta di andar per monti”, raccolta del fotografo specializzato in paesaggi montani.

***

FARIGLIANO

Sabato 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Isabella Doria 2025, assegnato ad Eugenia Carfora, dirigente scolastica al Parco Verde di Caivano (NA). Appuntamento alle 16 presso la biblioteca civica “Nicola e Beppe Milano”, in piazza San Giovanni 12bis.

***

FRABOSA SOTTANA

CARNEVALE A PIANVIGNALE

Sabato 8 marzo, presso i locali dell’asilo estivo, pomeriggio di giochi e intrattenimenti per bambini a partire dalle ore 14.30. Info: 339 59 28 256.

FRABOSA SOTTANA - PRATONEVOSO

ANDREA DAMANTE

Domenica 9 marzo dalle ore 13 lo Chalet Il Rosso ospita il Dj Andrea Damante per un après-ski in musica. Info: https://pratonevoso.com/open-season/

***

GOVONE

CARNEVALE IN PIAZZA

Sabato 8 marzo Carnevale in piazza con i giochi organizzati da TempoXTe e una deliziosa merenda con polenta e nutella preparata dalla Pro Loco. Ingresso al castello gratuito per gli adulti mascherati che accompagneranno i bambini anch’essi mascherati. Info: 0173/58103.

***

LA MORRA

FESTA DI CARNEVALE

Sabato 8 marzo, Festa di Carnevale per i bambini in piazza, con merenda, musica, giochi e aperitivo.

***

MAGLIANO ALFIERI

FESTA DI CARNEVALE

Domenica 9 marzo, dalle ore 16, presso il salone polifunzionale “Riez” festa di Carnevale con polenta e salsiccia, giochi, musica, magia e al termine il tradizionale rogo del pupazzo.

***

MANTA

IN-CANTO PER LEI

Sabato 8 marzo alle ore 21 nella chiesa di Santa Maria del Monastero spettacolo dal vivo “In-canto per lei”.

***

MONDOVÌ

CARLEVÈ ‘D MONDVI

Domenica 9 marzo dalle ore 14.30 in Mondovì Breo, Grande sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati (percorso: piazza Levi, corso Statuto, ponte Cavalieri d’Italia, via Durando, via Baretti, Ponte Madonnina, corso Statuto). Info: https://carnevalemondovi.it/

MONDOVÌ

NON SOLO MIMOSE

Nel week end sarà visitabile la 14a edizione della mostra di pittura "Non solo Mimose”, collettiva di pittrici e artiste Fidapa. La mostra, presso l'Antico Palazzo di Città, sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18, con ingresso libero e gratuito. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ

CIRKO VERTIGO

Sabato 8 marzo alle 21 e domenica 9 marzo alle 16, spettacolo “Impromptu – Ognuno, ognuna, tutti insieme” con gli artisti del primo anno dell’Accademia Cirko Vertigo, pressso piazzale Giardini. Info: https://www.vivaticket.com

***

MONFORTE D’ALBA

POETI IRANIANI

Sabato 8 marzo, alle ore 16.30, nei locali della biblioteca, si svolgerà un incontro di lettura e musica, eseguita con un antico strumento tradizionale persiano, dedicato alle voci delle poetesse e dei poeti iraniani, con il traduttore Francesco Occhetto.

***

MONTICELLO D’ALBA

LE DONNE DI CASA ROERO

Domenica 9 marzo il Castello dei Conti Roero sarà aperto e visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 (ultimo turno ore 17). Info: https://www.turismoinlanga.it

***

PAESANA

CARNEVALE

Sabato 8 e domenica 9 marzo, tradizionale Carnevale Paesanese, con animazioni dello storico gruppo Carnevale di Paesana. Info: prolocopaesana@gmail.com

***

PEVERAGNO

ESCURSIONE AL CHIARO DI LUNA

Sabato 8 marzo appuntamento alle 18.30 presso la Baita delle Meschie per un’escursione guidata in Bisalta al chiaro di luna. Info: 388 09 16 616.

***

PIETRAPORZIO - SAN BERNOLFO

BARBA BRISIU SHOW

Sabato 9 marzo, alle ore 11, il rifugio Dahu de Sabarnui ospiterà lo scultore Barba Brisiu, che realizzerà un’opera in legno, in occasione dell’inizio del progetto “Far na novo veio en val esturo”.

Info: portadivalle@vallesturaexperience.it .

***

RACCONIGI

LE DONNE SAVOIA

Sabato 8 marzo alle ore 14, sarà possibile visitare il Castello Reale di Racconigi e verrà approfondita la conoscenza delle donne di Casa Savoia, attraverso la visita delle sale della residenza estiva, amata da re Carlo Alberto. Info: 334 32 99 636.

RACCONIGI

CARNEVALE

Sabato 8 marzo, a partire dalle ore 14.30, giochi, animazioni e laboratori didattici per bambini. Investitura delle maschere tradizionali Giandoja e Giacometa, stand gastronomici, esposizione dei carri allegorici e grande festa in maschera con DJ set. Info: https://www.visitracconigi.com/

RACCONIGI

MAFALDA DI SAVOIA

Domenica 9 marzo al Castello Reale di Racconigi visite guidate tematiche dedicate alla principessa Mafalda di Savoia, nel Castello che ospitò le sue nozze nel 1925. Visite in partenza alle ore 11.30 e alle 14.45. Info: https://www.cuneoalps.it/



***

ROCCA DE BALDI

VISITE CASTELLO

Sabato 8 marzo appuntamento con le visite guidate del Museo Castello Rocca de' Baldi. Alle ore 16 convegno “Rocca de' Baldi celebra l'eccellenza femminile: la figura di una donna che ha segnato la nostra comunità e il nostro territorio". Info: https://museodoro.org/

***

SALUZZO

GRAN BALLO OCCITANO

Sabato 8 marzo, dalle ore 15, in Piazza Montebello 1, "stage di bourrées". Alle ore 21 inizierà il "Gran Ballo Occitano". Info: www.espaci-occitan.org

SALUZZO

MERCANTICO

Domenica 9 marzo, dalle 8 alle 18, nel centro cittadino, “MercAntico" dell’Antiquariato minore e dell’usato. Oggetti, mobili e arredamento per la casa torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

LE DONNE DI SALUZZO

Domenica 9 marzo, alle ore 15.30, "Le Donne di Saluzzo", tour della città guidato dedicata all'incantevole mondo femminile fra arte e storia. Info: https://visitsaluzzo.it/

***

SANT’ALBANO STURA

FERA ED SANT’ALBAN

Nel week end continuano gli eventi legati alla “Fera ed sant’Alban”. Info: 338 38 68 477

www.comune.santalbanostura.cn.it

***

SAVIGLIANO

MA L’AMORE NO

Domenica 9 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo, andrà in scena lo spettacolo "Ma l'amore no", spettacolo, scritto e diretto da Grazia Isoardi, insieme a Marco Mucaria, che vedrà sul palco gli attori del carcere di Saluzzo. Info: 0172/710222 cultura@comune.savigliano.cn.it

SAVIGLIANO

AUTO IN ROSA

Sabato 8 marzo, dalle ore 10 alle ore 17, in piazza Santa Rosa, si terrà l’evento "Auto in Rosa", un evento dedicato alla passione per i motori e alla solidarietà. La giornata è dedicata a tutte le donne e all'Associazione Mai + Sole, che da anni sostiene le donne in difficoltà attraverso iniziative di supporto e prevenzione. Info: https://saviglianocorse.it/

***

SCAGNELLO

FESTA DEL TARTUFO NERO

Sabato 8 e domenica 9 marzo XXIIa edizione della Festa e Mostra Mercato del Tartufo Nero De.Co. che ogni anno richiama visitatori, buongustai e curiosi. Info: www.comune.scagnello.cn.it/Eventi

***

SOMMARIVA DEL BOSCO

SEDICIMILA FIORI DI NARCISO E NON SOLO

Domenica 9 marzo, con ritrovo alle ore 10 al Parco del Bersaglio, camminata botanica con l’agronomo Giacomo Olivero. Percorso di circa 6 km. Info: 334 25 35 442 piemontedipa@mail.com

***

VALDIERI

PASSEGGIATA NATURALISTICA

Sabato 8 marzo, dalle ore 10, con partenza dal Parco Archeologico, breve passeggiata ad anello nei dintorni di Valdieri con le Guide Parco della Cooperativa Montagne del Mare. Info: www.montagnedelmare.it

***

VERNANTE

RITRATTI DI DONNA

Sabato 8 marzo, il Teatro Ex Confraternita di Vernante ospiterà lo spettacolo "Ritratti di Donna" ideato da Cristina Chirco e organizzato dal Comune di Vernante. A partire dalle 21, la serata si arricchirà di performance artistiche che coinvolgeranno la scuola di danza Arabesque in collaborazione con la scuola di musica di Prismadanza APS. L’ingresso è libero. Info: info@provernante.it