Bra aderisce alla Giornata nazionale per la lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare

Il 15 marzo ricorre la Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare.

Anche quest’anno la Città di Bra aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione sul tema avviata da ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani e dalla onlus “Never Give up”, illuminando di lilla la notte del 15 marzo palazzo Garrone e i portici di piazza Caduti per la Libertà.

“In Italia le persone in cura per disturbi alimentari, tra cui anoressia, bulimia e Disturbi da Alimentazione Incontrollata, sono oggi 3 milioni e mezzo. Sono numeri più che raddoppiati negli ultimi anni. Purtroppo, il trend è in crescita e si registra un rilevante abbassamento dell’età di esordio – spiegano da Anci e Never Give up –. Il dato più preoccupante è che i disturbi alimentari costituiscono la prima causa di morte per malattia tra gli adolescenti e solo il 10% di chi soffre riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente dopo tre anni dai primi sintomi. La famiglia costituisce, insieme alla scuola, uno dei primi luoghi dove tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente, grazie a segnali che danno evidenza del disagio.