Prevenzione oncologica: LILT Cuneo e Gruppo Gino raccolgono fondi in piazza Galimberti

LILT Cuneo, con il sostegno di Gruppo Gino, promuove per sabato 7 e domenica 8 marzo una raccolta fondi in piazza Galimberti a Cuneo, dedicata alla prevenzione oncologica e al potenziamento dei servizi offerti sul territorio.

L’iniziativa rappresenta un momento di sensibilizzazione e partecipazione aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di sostenere un progetto concreto e di grande valore per la comunità: la realizzazione di un nuovo ambulatorio all’interno del Polo di Prevenzione Oncologica LILT Cuneo. Si tratta di un intervento strategico, pensato per rafforzare ulteriormente l’attività di diagnosi precoce, il supporto psicologico e l’assistenza ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, ampliando l’offerta di prevenzione a beneficio dell’intero territorio.

Nel corso delle due giornate sarà possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso diverse iniziative solidali, semplici ma significative: acquistare un girasole per la prevenzione, simbolo di consapevolezza e speranza, con un’offerta minima di 5 euro; lasciare una dedica sul “Prato Fiorito”, con una donazione simbolica di 1 euro; sostenere il progetto attraverso i prodotti solidali LILT, tra cui confetture, miele, biscotti e olio extravergine di oliva.

L’intero ricavato sarà destinato alla realizzazione del nuovo ambulatorio del Polo di Prevenzione Oncologica LILT Cuneo che verrà inaugurato nel centro storico della città nel mese di luglio.

LILT Cuneo desidera esprimere riconoscenza a Gruppo Gino per la vicinanza dimostrata e per aver scelto di affiancare ancora una volta l’associazione in un’iniziativa che mette al centro la salute, la prevenzione e il benessere della comunità. La collaborazione con realtà sensibili e radicate nel territorio rappresenta un valore importante per rendere sempre più concreta ed efficace l’azione della LILT.

La cittadinanza è invitata a partecipare e a condividere questo momento di solidarietà e impegno comune.

L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle ore 10 alle ore 18, in piazza Galimberti a Cuneo.