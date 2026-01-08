Ail Cuneo chiude il 2025 con circa 250 mila euro di donazioni e ringrazia benefattori e volontari

L’Ail Cuneo Sezione “Paolo Rubino” OdV chiude il 2025 con circa 250mila euro di donazioni, risultato particolarmente generoso raggiunto grazie ai numerosi benefattori e alle tante iniziative portate avanti nel corso dell’anno da centinaia di volontari in tutta la provincia di Cuneo. La più recente, ad inizio dicembre, ha coinvolto circa 130 piazze della Granda con le tradizionali Stelle di Natale di cioccolato e floreali e altri prodotti gastronomici e artigianali, raggiungendo quota 14.500 prodotti elargiti. Anche nei mesi precedenti, non è mancato il sostegno alle tante proposte dell’associazione, dai 4.684 pettorali venduti in occasione della 10ª edizione della “Passeggiata per la vita”, organizzata a settembre tra Dronero e Roccabruna, all’ampia adesione alle dieci serate musicali organizzate in provincia dalla band di Bruno Penna “Mistral for Ail”. Anche l’iniziativa delle Uova di Pasqua ha dato lustro alla generosità del territorio, con 12.168 uova distribuite nelle piazze della provincia da centinaia di volontari.

“Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la risposta generosa ed entusiasta ai diversi momenti organizzati per sostenere l’associazione e ci tengo a ringraziare ancora una volta l’instancabile e capillare presenza dei nostri volontari in tutte queste occasioni – dichiara Anna Rubino, presidente Ail Cuneo Sezione 'Paolo Rubino' -. Con quanto ricevuto nel 2025 continueremo il nostro lavoro di lotta ai tumori del sangue, con un nuovo progetto dedicato alla ricerca in ambito onco-ematologico e agli studi clinici, per offrire ai pazienti percorsi terapeutici sempre più avanzati e innovativi. A tutti coloro che vogliano donare un po’ del proprio tempo a favore delle nostre attività rinnovo l’invito a contattarci perché è proprio grazie a queste figure e ai tanti che ci sostengono che riusciamo a portare avanti le diverse sfide per vincere le malattie del sangue”.

La Campagna di Natale 2025 ha raggiunto il record di 11.941 Stelle di Natale consegnate, tra piantine e dolci, e di 2.548 prodotti gastronomici come biscotti, torte, riso e di manifattura artigianale, realizzati con il contributo della volontaria Cori. In particolare, in Cuneo e dintorni sono state consegnate 2.520 piante e 1.505 sogni di cioccolato, tra Bra, Alba, Langhe e Roero 2.098 piante e 901 sogni di cioccolato, nel saluzzese 1384 piante e 630 sogni di cioccolato, tra Fossanese e Saviglianese 1.357 piante e 672 sogni di cioccolato, tra Monregalese e cebano 375 piante e 300 sogni di cioccolato.

I prodotti della Campagna di Natale di Ail Cuneo sono stati forniti da imprese del territorio, tra cui Prelac di Appendino Giorgio, Argalà Liquorificio Artigianale, Azienda Agricola Altalanga, Azienda Risicola Allocco Giovanni, Biscotti Cavanna. Da non dimenticare l’importante contributo delle numerose aziende che hanno scelto i prodotti Ail come omaggio natalizio per i propri dipendenti, prime tra le tante Merlo Spa, Montanaro Srl e Manzo Carni Snc.