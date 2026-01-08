 / Attualità

Attualità | 08 gennaio 2026, 09:01

Diagnosi precoce oncologica, riprendono le visite della LILT

Sono disponibili posti per il mese di gennaio

Con l’inizio del nuovo anno la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Cuneo riprende le attività dedicate alla diagnosi precoce oncologica, con nuove disponibilità nel mese di gennaio.

L’iniziativa prevede: Prevenzione donna: diagnosi precoce con supporto di ecografie per seno e utero. Prevenzione uomo: diagnosi precoce urologica

“La prevenzione è fondamentale per non ammalarsi: intercettare precocemente eventuali segnali, anche in assenza di sintomi, può fare la differenza”, ricorda la LILT di Cuneo.

Sono disponibili posti nel mese di gennaio. Per prenotazioni e informazioni Telefono: 0171/697057, Email: cuneo@legatumoricuneo.it

