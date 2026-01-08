Il Comizio Agrario di Mondovì organizza il seminario “L’ABC dell’apicoltura”

Tutti conoscono ormai l’importanza delle api per l’equilibrio ecologico delle produzioni agricole vegetali, e non solo.

Allevare api vuol dire averne cura, imparare a conoscere il loro mondo e comprenderne le fragilità, i pericoli che le stesse corrono a causa dell’uso indiscriminato di pesticidi.

Per questo riteniamo sia importante promuovere una coscienza ecologica e, in questo caso una conoscenza del mondo dell’apicoltura.

Il seminario sarà svolto il lunedì 19 gennaio, lunedì 26 gennaio e lunedì 2 febbraio 2026 dalle ore 20,30 alle 22,00 presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì.

Le tre serate formative sono tenute dall’agronomo apicoltore Samuele Bolassa di Trinità con il seguente programma:

19 gennaio 2026: Biologia dell’alveare e strumenti dell’apicoltore

26 gennaio 2026: Le fioriture, il miele e gli altri prodotti dell’alveare; inoltre focus sui principali problemi dell’apicoltura (difesa e cura della famiglia delle api, etc.)

2 febbraio 2026: Dialoghi sull’apicoltura e degustazione di mieli tipici della pianura e delle montagne cuneesi.

Per info e iscrizione al seminario: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 – 12084 Mondovì

E-mail: seminari@comizioagrario.org Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì e sabato dalle ore 9 alle 12).