Sanfront: 130 mila euro dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la sicurezza stradale

Arrivano importanti risorse per la viabilità del Sanfront.

Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l’anno 2025, del Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni.

Il provvedimento individua 97 Comuni sotto i 5 mila abitanti beneficiari del finanziamento, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati a interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali.

Tra questi, figura anche Sanfront, uno dei 14 Comuni piemontesi ammessi al contributo.

Il finanziamento assegnato, confermato nell’ultimo decreto ministeriale, ammonta complessivamente a 130.180 euro.

Le risorse saranno interamente destinate al progetto di ‘Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale via Comba Gambasca e tratti di via Bric Carle’.

Nel dettaglio, l’intervento prevede il ripristino del manto stradale e il consolidamento dei tratti più critici, con l’obiettivo prioritario di garantire l’incolumità degli automobilisti e la tutela della viabilità locale.

A sottolineare l’importanza del risultato è il primo cittadino, che commenta così l’assegnazione dei fondi.

Il sindaco Francesco Lombardo: “È un’operazione che consentirà di migliorare la sicurezza stradale senza gravare sul bilancio comunale destinato agli altri servizi per i cittadini.

Questo bando – continua il primo cittadino - oltre ad essere una bella soddisfazione dal punto di vista amministrativo, rappresentante una risposta concreta alle segnalazioni raccolte in questi mesi. Investire sulla viabilità significa mettere in sicurezza le nostre strade e valorizzare il patrimonio urbano. Abbiamo scelto di dare priorità ai tratti che presentavano le maggiori criticità, convinti che la qualità delle infrastrutture sia il primo biglietto da visita di un'amministrazione che ha a cuore il benessere della sua comunità".