CALCIO SERIE C / Il Bra dà il benvenuto a Capac, Leoncini e Armstrong

NOTA UFFICIALE A C BRA

In occasione di Bra-Sambenedettese, Alexandru Capac ha fatto il suo esordio con la maglia giallorossa: nato a Craiova (Romania) nel 2005, è un esterno offensivo in prestito gratuito dall’Atalanta.

Sempre nel match con la Samb, sono stati convocati (anche) Mattia Leoncini e Daniel Nicholas Armstrong: nato a Firenze nel 2004, Leoncini è un centrocampista ed era svincolato dopo aver giocato nel Rimini; Armstrong è nato in Finlandia nel 2005 e possiede la doppia cittadinanza finlandese-inglese. Centrocampista-mediano, capace di ricoprire anche ruoli difensivi, in prestito gratuito, dall’Atalanta.

Benvenuti ragazzi