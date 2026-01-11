Dopo Cuneo la fiamma olimpica ha acceso anche Bra, La Morra e Alba [VIDEO E FOTO]

Un autentico “cordone umano” di folla e colori, prendendo come esempio i famosi cinque cerchi che rappresentano i cinque continenti, ha accolto stamane con entusiasmo a Bra la tappa numero 35 del “Viaggio della Fiamma Olimpica” in vista di “Milano – Cortina 2026” (i XXV Giochi olimpici invernali in partenza dal prossimo 6 febbraio).

In ogni angolo di via e piazza, lungo il percorso prestabilito dall’organizzazione nazionale e internazionale del Comitato Olimpico, si sono riversati numerosi curiosi e appassionati, tra cui i rappresentanti di Giunta e del Consiglio comunale, in primis il sindaco Gianni Fogliato.

Tanta è stata l’attesa per i 18 tedofori in passerella per l’occasione, svelandone finalmente la loro identità, dopo averne azzardato in precedenza i nomi. Nessun braidese, tra questi, ma è stata comunque grande l'emozione che una simile occasione ha rappresentato per la città.

La partenza ufficiale del percorso braidese della fiaccola ha preso il via nella prima mattinata all’incrocio tra via Cuneo e via Fratelli Rosselli, proseguendo per via Fratelli Carando, via Principi di Piemonte, via Marconi, via Vittorio Emanuele fino all’ex ospedale. Poi ancora salita in corso San Secondo per imboccare via Craveri e scendere lungo via Barbacana e corso Garibaldi. Il tour olimpico con la fiaccola olimpica ha chiuso il proprio cammino in piazza Spreitenbach intorno alle 9,15.

A seguire per stemperare le rigide temperature della prima mattinata è stato allestito dal gruppo alpini di Bra un ristoro con cioccolata calda, in collaborazione con le associazioni di volontari locali.

L’appuntamento della marcia, che riporta alla memoria quella avvenuta 20 anni fa in occasione delle Olimpiadi di Torino 2006, è proseguita per La Morra ed Alba, dove anche il sindaco Gatto ha accolto i tedofori. Tra questi la conduttrice televisiva Benedetta Parodi è stata una delle figure più attese.



(Il sindaco di Alberto Gatto con la tedofora Benedetta Parodi)



(Foto di gruppo dei tedofori ad Alba)

Intanto come a Cuneo ieri sera, anche a Bra e ad Alba non sono mancate le proteste dei gruppi pro Palestina contro la partecipazione di Israele alle Olimpiadi. Manifestazioni di dissenso pacifiche che a magine dell'evento sportivo hanno esposto striscioni e bandiere.

Intanto il viaggio della fiamma olimpica in Piemonte si dirigerà verso Asti e Torino, concludendosi stasera alle 19.30. Il Piemonte è la quattordicesima regione in ordine di tempo ad ospitare la fiamma.