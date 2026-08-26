Le caramelle gelée alla Tonda di Costigliole: la dolce novità che ha conquistato la Sagra a luglio

Nella suggestiva cornice della Sagra dell’Albicocca tonda di Costigliole Saluzzo, tra i profumi intensi dei frutti maturi e l’atmosfera festosa che ogni anno anima il borgo, quest’edizione ha riservato una sorpresa particolarmente gradita al pubblico. Non si tratta di una nuova varietà o di un elaborato dessert della tradizione, bensì di un prodotto fresco e contemporaneo che ha saputo catturare l’attenzione e i palati di tutti: le caramelle gelée alla Tonda di Costigliole.

Nate dalla genialità di Flavio Lovera, direttore della Cooperativa Albifrutta, queste gelée sono realizzate con purea di albicocca Tonda di Costigliole in purezza e racchiudono in un piccolo boccone l’essenza più autentica del frutto principe del territorio. Nessun compromesso, nessun aroma artificiale: solo il sapore pieno, dolce-acidulo e profumato dell’albicocca che ha reso Costigliole Saluzzo celebre ben oltre i confini del Piemonte. Il risultato è una consistency morbida e vellutata, un equilibrio perfetto tra dolcezza e freschezza che ha conquistato adulti e bambini, appassionati di pasticceria e semplici curiosi. Anche la forma è quella di una piccola albicocca.

Il successo è stato immediato. Durante la Sagra che si è svolta il 12 luglio, le gelée sono diventate uno dei prodotti più richiesti, tanto da esaurirsi rapidamente e generare un vero e proprio passaparola. Elegantemente presentate in astucci trasparenti che ne esaltano il colore ambrato e la trasparenza, oppure disponibili anche sfuse per chi preferisce scegliere la quantità desiderata, queste caramelle uniscono al piacere del gusto un packaging curato e raffinato, ideale anche come piccolo dono o souvenir del territorio.

In attesa di definire la strategia commerciale e distributiva si possono trovare in distribuzione presso il punto vendita della Cooperativa Albifrutta a Costigliole Saluzzo. Un modo semplice e goloso per prolungare il piacere della sagra e portare a casa, o sulla propria tavola, un pezzetto di quella tradizione agricola e di quella qualità che da generazioni caratterizzano le colline di Costigliole.

Un piccolo gioiello di pasticceria che dimostra come la valorizzazione di un prodotto tipico possa passare anche attraverso forme nuove, leggere e contemporanee, senza mai tradire l’origine e l’autenticità. Grazie all’intuizione di Flavio Lovera, la Tonda di Costigliole, ancora una volta, sa sorprendere.

Chi fosse interessato a proporre questa delizia potrà rivolgersi a: Tel 338 3604921.