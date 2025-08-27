Mondovì, incidente in corso Francia

Incidente in corso Francia questa mattina, mercoledì 27 agosto, nei pressi dell'incrocio che porta all'area industriale.

Il sinistro, per dinamiche in fase di accertamento, ha coinvolto due autovetture. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondovì, delle Forze dell'Ordine e del personale sanitario del 118 cui sono stati affidati i conducenti dei veicoli, trasferiti in ospedale a Mondovì per gli accertamenti del caso.

Si segnalano lievi rallentamenti alla viabilità, con deviazioni al traffico, per consentire i rilievi e le operazioni di sgombero.