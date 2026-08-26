Boves si prepara alla Cena del Ricetto: tradizione, sapori del territorio e musica in piazza

Il Ricetto di Boves rappresenta una parte importante della storia della città. Come molti ricetti piemontesi, nacque nel Medioevo come luogo fortificato nel quale la popolazione poteva trovare protezione nei momenti di pericolo e custodire beni e raccolti. Nel corso dei secoli quella funzione è naturalmente cambiata, mentre il nome è rimasto legato alla memoria e all’identità della comunità.

È proprio da questo legame con il passato che prende vita la Cena del Ricetto, diventata negli anni un appuntamento capace di portare la tradizione nel centro di Boves attraverso un grande momento conviviale.

Quest’anno l'appuntamento è per lunedì 31 agosto, dalle ore 20, in Piazza Italia. La cena sarà preparata dallo chef Fabrizio Messineo, insieme a una squadra di volontari che ogni anno contribuisce alla riuscita della manifestazione. Dopo cena spazio alla musica e al ballo con l’orchestra Maria Ravera.

"La Cena del Ricetto è una di quelle serate nelle quali si vede davvero la voglia di Boves di stare insieme – commenta l’assessore alle Manifestazioni Raffaella Giordano – Dietro a questo appuntamento ci sono tante persone che dedicano tempo ed energie all’organizzazione. Abbiamo cercato ancora una volta di unire la buona cucina, i prodotti del nostro territorio e la musica, creando una serata aperta alle famiglie e a tutte le generazioni. Il ringraziamento va fin da ora allo chef Fabrizio Messineo e a tutti i volontari che renderanno possibile questa bella serata. Il lavoro inizierà di preparazione inizierà già domenica perchè per preparare 500 pasti serve tempo, professionalità e organizzazione".

Il menù parte dagli antipasti con girello piemontese cotto al sale e la sua salsa, acciughe al verde accompagnate da verdure in agrodolce e sacchettini di crespella con ricotta e fior di zucchine.

Come primo torna un piatto che racconta bene il territorio: il minestrone della vecchia tradizione con fagioli rossi di Boves e patate della Bisalta. A seguire, coniglio in porchetta e patate della Bisalta con cipolla e timo. Per concludere, cheesecake all’amaretto e pesca. Ad accompagnare la cena saranno Favorita, Barbera e Moscato della Cantina Luigi Drocco.

"La Cena del Ricetto non è soltanto una cena: è un paese che si mette a tavola. Nei prodotti del territorio, nel lavoro di decine di volontari e in una piazza piena di persone c'è il modo più semplice e autentico di raccontare Boves – sottolinea il sindaco Matteo Ravera – È anche un’occasione importante per far conoscere e promuovere le nostre eccellenze, le produzioni locali e un territorio che ha molto da offrire, partendo proprio dalle sue tradizioni e dalla capacità di fare comunità. Una tradizione che continua a vivere perché ogni anno riesce a rinnovarsi e a diventare occasione di incontro e di accoglienza".

Il costo è di 28 euro, acqua e vino compresi; 12 euro per i ragazzi dai 7 ai 12 anni e gratuito per i bambini da 0 a 6 anni.

I posti sono limitati e le prenotazioni sono aperte presso la Cartolibreria da Giulia, in Piazza Italia 56 a Boves.

Le ultime 2 foto sono riferite all'edizione 2025.