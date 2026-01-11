È il No Trouser Day, tutti in mutande! In metro senza pantaloni

Tutti in mutande, in metropolitana: non è un attacco di follia, ma il “No Trouser Day”, letteralmente “Giornata senza pantaloni”.

È quanto accade oggi, domenica 11 gennaio a Londra, ma anche in altri paesi come Usa, Canada e Australia. L’evento, che ha assunto la dimensione mondiale, ha un suo giorno prestabilito, la seconda domenica di gennaio. Ci si riunisce infatti prima tutti all’aperto, ma si tirano giù i pantaloni solo in metro, dove la temperatura è più mite.

Il requisito fondamentale è che una volta rimasti in mutande bisogna mantenere un’aria di assoluta indifferenza, come se niente stesse accadendo, secondo lo spirito goliardico che denuncia l’origine dell’iniziativa.

Ovviamente impazzano le foto degli inglesi in mutande sulla metropolitana, sia uomini che donne che mostrano le gambe, ma a divertirsi non sono solo i londinesi. Tra le città che partecipano al No Trouser Day segnaliamo Chicago, Barcellona, Londra, Praga, Amburgo, Boston, Dallas, Bucarest, Sydney e pure Milano, dove i cittadini hanno gettato al vento conformismo, norme sociali e bon ton e hanno preso la metropolitana in mutande.

Il “No Trouser Day” è ormai un appuntamento annuale dal 2002, quando fu lanciato a New York dal comico Charlie Todd, fondatore del collettivo Improv Everywhere, che organizza molte bizzarre performance pubbliche.

Todd ha spiegato che il senso del flash mob è di creare per la gente «Momenti inaspettati di gioia, divertimento e confusione». Nel 2002 parteciparono solo sette persone: da allora l’evento si è ripetuto ogni gennaio, nonostante il freddo, e si è diffuso in tutto il mondo, anche grazie alla crescente popolarità su internet.

Partecipare è semplice e totalmente gratuito (a parte il biglietto della metropolitana, ovviamente).