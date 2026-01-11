VOLLEY A1F / Battuta d'arresto in trasferta per Cuneo, Firenze passa per 3-0

Sesta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà e battuta d'arresto per la Honda Cuneo Granda Volley sul difficile campo di Firenze, dove le biancorosse non sono riuscite a portare a casa punti preziosi per la classifica.

Una prestazione sottotono per le Gatte, che non sono state in grado di esprimere la bella pallavolo di cui sono capaci e di cui hanno fatto mostra nel corso del girone di ritorno. A incidere negativamente sono stati soprattutto i numerosi errori al servizio, 14 contro i 5 delle padrone di casa, e anche il numero di muri subiti, 12 a fronte dei 5 messi a segno.

Uno stop dunque per la formazione di coach Salvagni che interrompe la striscia di successi consecutivi, arrivato anche al termine di una settimana di allenamenti complicata, segnata dall’influenza stagionale che ha coinvolto diverse giocatrici. Le biancorosse hanno sofferto in particolare in ricezione e in fase offensiva, trovando dall’altra parte della rete una Firenze solida ed efficace, capace di fare la differenza a muro e in difesa.

Inizio combattuto fin da subito, con Firenze che tenta più volte la fuga avanti, 9-6 e 13-10, Gatte sempre a rincorrere. L’allungo delle toscane arriva nel cuore del set: le Bisontine allungano infatti 17-13 e 20-15, per poi chiudere 25-21, con le biancorosse che faticano a muro e a mettere palla a terra.

Secondo parziale e Salvagni prova a giocarsi la carta Koulisiani per alzare il muro. È ancora Firenze a partire meglio, 3-1 e 5-2. Le Gatte però non mollano e ristabiliscono la parità sul 10. Ora sono le Gatte ad aggiudicarsi il primo break, 13-15. Le Bisontine però restano agganciate, recuperano e allungano, 17-16. È Cuneo la prima a portarsi in zona check out con un bel break, 19-21. Knollema ristabilisce la parità, sale in cattedra e guida le Bisontine alla vittoria per 25-23.

Terzo set con dentro Rivero per Pritchard. Copione speculare al parziale precedente, con Firenze che prova a fare la voce grossa fin da subito, 5-2 e 9-4, con le biancorosse in difficoltà. 11-7 e inizia la rimonta delle Gatte, che recuperano fino -1, 11-10, poi sono le Bisontine a tornare a spingere, 13-10 e 15-12. Diop prova a tenere viva Cuneo, che arriva fino a -1 in più occasioni, ma gli errori e le imprecisioni nel campo delle Gatte sono troppi: 18-15. Sono le Bisontine a raggiungere per prime la zona calda del set, 20-17 e a chiudere poi 25-19.

Premiata MVP del match Jolien Knollema, capace di mettere a segno ben 17 punti. In doppia cifra anche Bukilic (11) e Acciarri (10). Per le Gatte top scorer Diop con 13 punti, seguita da Pucelj, 11.

Le Gatte scivolano così al decimo posto in classifica, venendo superata proprio da Firenze e anche da Macerata, che si è aggiudicato il tie break contro Consolini nell'anticipo della sesta giornata.

Le cuneesi però avranno subito l'occasione di riscattarsi: sabato 17 gennaio infatti le Gatte ospiteranno la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, fanalino di coda della classifica. Fischio di inizio alle 19:30.

IL MATCH IN PILLOLE

Il Bisonte Firenze: Al palleggio Morello, opposta Bukilic, centrali Acciarri e Malesevic, bande Knolemma e Tanase, libero Valoppi.

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile in diagonale con Diop, al centro Keene e Cecconello, schiacciatrici Pucelj e Pritchard, libero Bardaro.

PRIMO SET

Set che si apre nel segno di Acciarri: fast ed ace, break Firenze 2-0. Pucelj e Diop colmano il gap, si torna in parità e si procede così. Altro break Firenze e allungo, 9-6, ancora recuperato dalle biancorosse. Le Bisontine tentano ancora la fuga, 13-10 e primo time out Salvagni. Sono ancora le padrone di casa però ad allungare, 15-11. 16-13 e doppio cambio con dentro Allaoui e Rivero. Firenze continua però a macinare punti, 18-13 e 20-15, con Magnani che rileva Pritchard in ricezione. 21-17 e si chiude il doppio cambio. Le Gatte provano a reagire, ma Firenze chiude 25-21.

SECONDO SET

Koulisiani dentro per Cecconello, ma è ancora Firenze ad allungare, 3-1 e 5-2. Sono ancora le Bisontine a spingere sull’acceleratore: 9-6. Le Gatte però non mollano e sul 10.10 completano l’operazione rimonta. Primo break Cuneo, 13-15. Anche Firenze non molla: 16-16 e si torna in parità. Break pesante di Cuneo, 19-21, recuperato dal doppio punto di Knollema. Ora è Firenze a fare break, 23-21. Diop prova ad annullare la distanza, ma Knollema riporta Firenze avanti, 24-22. Errore della stessa Knollema, entra Rivero a servire, 24-23. Errore di Rivero, 25-22.

TERZO SET

Dentro Rivero per Pritchard. Inizio speculare al set precedente, 4-1 e 5-2. 6-3 entra Allaoui per Signorile, ma Firenze ha ingranato la marcia giusta, 9-4 e time out Cuneo. 11-7 e break delle Gatte, che arrivano a -1, 11-10. Errore Diop al servizio dopo un buon turno a servizio e Firenze torna a spingere, 13-10 e 15-12. Diop e Pucelj tengono viva Cuneo, 15-14 e 16-15. Firenze allunga però 19-16 e 20-17. 21-18 entra Magnani per Rivero in ricezione, ma Firenze preme sull'acceleratore e chiude 25-19 con il muro su Diop.