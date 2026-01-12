Al Toselli di Cuneo in scena “’N Ram Sech” con la Nuova filodrammatica Carrucese

Dopo lo strepitoso successo, da tutto esaurito di sabato scorso, la rassegna “El teatro piemontèis” al teatro Toselli di Cuneo, curata da Teatrando Millennium, con il patrocinio del Comune di Cuneo, continua con la commedia “’N Ram Sech”. Sabato 17 gennaio andrà in scena la compagnia Nuova filodrammatica Carrucese.
La commedia è ambientata negli anni ’80 in una piccola stazione ferroviaria sulla oramai defunta linea Bra-Ceva.
Capostazione e famiglia; una vita che scorre lenta e pacifica come le acque del Tanaro che passano poco distanti, qualche turbolenza causata dalla presenza ingombrante di una cognata invadente.
Tutt’intorno, l’orticello, la vigna, i cani e gli animali da cortile. Sullo sfondo la Langa e il paesetto.
Ma arriva anche per la stazioncina una giornata particolare: una frana blocca il treno transitato da poco e bisognerà attendere qualche ora la corriera sostitutiva che preleverà i pochi passeggeri trafelati e seccati ospitati nella fatiscente sala d’aspetto…
La rassegna proseguirà con i prossimi spettacoli:
Sabato 24 gennaio i Motobin porteranno in scena “metti un cretino a cena (in piemontese”
Sabato 21 febbraio la compagnia d’la Vila di Verzuolo presenterà Tal e qual.
Sabato 28 febbraio J’amis del teatro di Carmagnola metteranno in scena Vate fidè dij bacialè
Sabato 7 marzo la Compagnia Tredipicche di Fiano Torinese presenterà Trope spose per Monssu Poret!
Il 14 marzo il Gruppo teatro Carmagnola porterà in scena Don Lorens ant i j pastis
La serata finale sabato 28 marzo con le premiazioni avrà ospite i Teatranti Ancora una volta con la commedia Na neuit spiritusa
Come sempre le votazioni del pubblico e della giuria tecnica consentiranno l’assegnazione del premio al Miglior spettacolo, miglior compagnia, migliore Regia, miglior attore e miglior attrice.
Biglietto per singolo spettacolo euro 13, ingresso gratuito fino ai 20 anni compiuti, ridotto euro 10 dai 20 ai 25 anni. Acquisto biglietti direttamente al botteghino a partire dalle ore 20, per chi lo gradisse c’è la possibilità di anticipare la prenotazione con contatto whatsapp o telefonico al 347 8738733.