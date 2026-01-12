La scuola di Cossano Belbo apre le porte alle famiglie

In vista dell’imminente apertura delle iscrizioni alle classi prime, la scuola 'Giuseppe Tosa' di Cossano Belbo si presenta alle famiglie con una serie di iniziative dedicate all’orientamento.

Dopo l’open day della scuola primaria, svoltosi lo scorso dicembre, sabato 17 gennaio sarà la volta della scuola dell’infanzia, che aprirà le proprie porte per far conoscere spazi e proposte educative ai genitori e per offrire laboratori creativi per i bambini.

Le realtà scolastiche cossanesi possono contare da anni su una ricca e qualificata offerta formativa, frutto della collaborazione tra la Direzione scolastica, le famiglie, le aziende del territorio e l’Amministrazione comunale. Accanto ai numerosi progetti di istituto, il plesso di Cossano Belbo propone anche iniziative finanziate dalla neonata Fondazione 1001, rivolte ai diversi ordini di scuola: attività di psicomotricità per la scuola dell’infanzia e corsi di musica e di potenziamento della lingua inglese con insegnante madrelingua per tutte le classi della scuola primaria.

A conferma dell’attenzione verso il mondo dell’istruzione e del sostegno alle famiglie, il Comune di Cossano Belbo è risultato assegnatario di un contributo ministeriale di 39.473 euro, erogato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse saranno impiegate nei prossimi mesi per attivare e rafforzare attività educative a supporto dei giovani studenti e dei loro nuclei familiari, interessando tutti gli ordini scolastici. Al contempo si finanzierà il potenziamento di attività extrascolastiche come il doposcuola, centro estivo e non solo, servizi fondamentali per i minori.

Dagli uffici comunali fanno sapere: “L’ottenimento di tale finanziamento, per cui si ringrazia l'ufficio scolastico-educativo comunale per la precisione e la tempestività di invio della domanda, arriva a conferma della costante attenzione da parte dell'Amministrazione comunale verso i giovani e la loro formazione”.

"Si tratta di un grande risultato - afferma il sindaco Luca Luigi Tosa - in quanto si sono candidati circa 3000 comuni italiani, di cui 175 in Piemonte, e che ha visto l’aggiudicazione per soli 4 comuni per regione ad esclusione del Trentino-Alto Adige. I piccoli centri ed i piccoli plessi scolastici sono le realtà nelle quali è possibile sviluppare progetti e servizi flessibili e mirati alle esigenze dei più giovani e delle famiglie".

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e della primaria di Cossano Belbo saranno possibili dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026; l’open day della scuola dell’Infanzia sarà invece sabato 17 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12.

Per informazioni contattare il numero della scuola 'Giuseppe Tosa' di Cossano Belbo al numero 0141/88579.