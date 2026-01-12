Rore di Sampeyre, a Lu Cunvent si parla di "RESPIRI", il piccolo festival che fa incontrare città e montagna

Venerdì 16 gennaio alle ore 21 all'associazione Lu Cunvent, di Rore di Sampeyre, saranno protagonisti gli organizzatori del piccolo festival di musica elettro-alpina "RESPIRI". Racconteranno la loro esperienza e il loro rapporto con il territorio di Melle e della Val Varaita.

"RESPIRI festival" è un festival musicale e culturale diffuso che si svolge a Melle. E' un "piccolo festival elettro-alpino" perchè unisce musica elettronica e altri generi musicali ad attività culturali e sociali. Il tutto immerso a Melle, nelle alpi della Val Varaita.

"RESPIRI festival" si pone come obiettivo quello di creare un ponte che permetta due flussi: da un lato, un flusso che consenta alle proposte culturali e artistiche, spesso sviluppate nei centri urbani, di arrivare in valle. Dall'altro, un flusso che permetta a chi proviene dai centri urbani, durante le giornate del festival, di scoprire come può essere la vita in Valle Varaita.

L'intento è quello di far conoscere le buone pratiche sviluppate negli ultimi anni sul territorio, allargando gli orizzonti di tutte le persone partecipanti, in modo da favorire uno scambio culturale e sociale.

Ingresso libero.