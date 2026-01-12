Il racconto dell'impresa solidale di Marco Galliano apre il 2026 della rassegna "Off" del Cuneo Bike Festival

Venerdì 23 gennaio alle ore 21, lo Spazio Incontri della Fondazione CRC a Cuneo (via Roma, 15) ospiterà il primo appuntamento dell'anno della rassegna “Off” del Cuneo Bike Festival, dal titolo "Dalla foce del Po alla vetta del Monviso, una fatica tutt'altro che inutile". La serata si aprirà con la proiezione del docufilm "Una montagna di sorrisi" del fotografo e filmmaker saluzzese Paolo Cilli, che racconta l'impresa benefica compiuta tra il 21 e il 23 agosto 2025 da Marco Galliano, atleta saluzzese. 530 chilometri in bicicletta da Porto Tolle (Rovigo) ai 2.020 metri di Pian del Re (Crissolo), da qui 12 chilometri a piedi per raggiungere i 3.841 metri della vetta del Monviso per raccogliere fondi a favore dell’associazione “Il Fiore della Vita”, che accompagna con amore bambini e famiglie della Pediatria, Neonatologia e Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Savigliano. Obiettivo centrato, con oltre 11mila euro raccolti sulla piattaforma Rete del Dono.

[Marco Galliano, fotografia di Paolo Cilli]

Alla prima proiezione cuneese del docufilm, dopo quelle di Savigliano, Saluzzo, Piasco e Verzuolo, seguirà un confronto in cui Galliano e Cilli dialogheranno con Stefano Quaglia, vicepresidente dell'associazione “Il Fiore della Vita”, moderati da Marika Abbà, guida ambientale escursionistica e autrice de "La parete inviolata. La prima ascesa del versante nord-ovest del Monviso" (Fusta Editore). Tra i temi che verranno trattati ci sono la nascita della collaborazione tra Galliano e "Il Fiore della Vita", i momenti più toccanti e difficili dell’impresa, il ruolo della squadra di supporto e le prossime iniziative solidali. L’iniziativa “Una Montagna di Sorrisi” è stata sostenuta da Nwcurve, Accapi, eVISO, Acqua Eva, Farmacia San Martino Saluzzo, Birra Kauss, Reale Mutua Assicurazioni, Rifugio Quintino Sella, Giuggia Sport, Pizzeria Piedigrotta, Macelleria Equina di Michele, Still Grafica. Al termine della serata, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite al link bit.ly/cnbf-marco-galliano , sarà possibile sostenere l'associazione “Il Fiore della Vita” attraverso una donazione.

[Fotografia di Paolo Cilli]

"Iniziamo il 2026 con una proposta che intreccia bicicletta, solidarietà e promozione del territorio - spiega Luca Pellegrino, assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo -. Una serata che rinsalda il nostro legame con le Terre del Monviso in attesa del Terres Monviso Outdoor Festival di Saluzzo (13-15 marzo 2026), dove saremo presenti per il secondo anno consecutivo".