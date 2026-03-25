Al WiMu di Barolo la Marchesa guida i bimbi nel tempo

Un Castello non è mai solo un luogo da visitare: è una storia che può tornare a incuriosire e a emozionare. Domenica 12 aprile, al WiMu – Museo del Vino a Barolo, i più piccoli saranno accompagnati in un viaggio nel tempo con “A spasso con la Marchesa”, una visita pensata per trasformare la scoperta in esperienza diretta.

Alle ore 15.30, il piano nobile del Castello si animerà con la presenza di un personaggio d’eccezione: la Marchesa Juliette Colbert, moglie di Carlo Tancredi Falletti, che prenderà voce e corpo grazie a un’interprete in costume. Sarà lei stessa a guidare i bambini tra gli ambienti ottocenteschi, raccontando in prima persona la vita di corte, le abitudini e i momenti più significativi di un’epoca che ha segnato la storia del territorio.

L’iniziativa si inserisce nella “Domenica per famiglie” del WiMu, appuntamento fisso della seconda domenica del mese, pensato per rendere il museo uno spazio accessibile e dinamico anche per i più giovani. Per tutta la giornata sarà infatti possibile acquistare il Giocamuseo, un kit interattivo ideato per accompagnare i bambini (consigliato dai 6 ai 12 anni) lungo il percorso espositivo firmato dall’architetto svizzero François Confino. Costo del pacchetto con il Giocamuseo (€ 18 n. 2 adulti + 1 bambino, € 21 n. 2 adulti + 2 bambini).

Dalla terrazza, dove lo sguardo si apre sui paesaggi vitivinicoli riconosciuti dall’Unesco, fino alla discesa tra i piani del maniero, il kit propone giochi, quiz e spunti narrativi per leggere il museo in modo attivo, intrecciando il vino con le arti, la storia e il territorio.

La visita, consigliata per bambini dai 6 ai 10 anni, ha una durata di circa 40–45 minuti ed è costruita come un percorso immersivo, in cui il racconto si intreccia all’osservazione degli spazi, rendendo ogni sala una tappa di scoperta. Il costo è di € 5 per l’attività, a cui si aggiunge il biglietto di ingresso per i bambini secondo le tariffe ordinarie del museo. I genitori potranno visitare autonomamente il WiMu al costo ridotto di € 7, anziché 9.

La prenotazione è fortemente consigliata contattando il numero 0173-386697 oppure scrivendo a info@wimubarolo.it .







