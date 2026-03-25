Simone Ribero porta il monregalese nel festival degli scacchi a Torino

Torino ha ospitato nel fine settimana del 21 e 22 marzo “Captures – Turin Chess Festival”, un evento capace di unire scacchi, fotografia e cultura contemporanea negli spazi di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, in via delle Rosine.



Un’iniziativa di respiro internazionale, organizzata dalla Società Scacchistica Torinese e da Yes Chess Projects, in collaborazione con il Comitato Regionale della Federazione Scacchi Italia guidato da Davide Spatola e con il contributo artistico del progetto fotografico internazionale di Steve Bonhage, che ha proposto tornei, mostre, momenti musicali e attività educative, valorizzando il gioco degli scacchi come strumento culturale, sociale e formativo.



La serata inaugurale si è aperta con una presentazione nella sala conferenze, seguita dalla “Notte bianca… e nera”: un torneo rapid immerso tra le esposizioni fotografiche, accompagnato da musica jazz dal vivo. Un contesto suggestivo, dove il gesto strategico sulla scacchiera si è intrecciato con il linguaggio visivo dell’arte contemporanea.



Tra i partecipanti anche il monregalese Simone Ribero, istruttore di scacchi di base FSI, delegato provinciale della Provincia di Cuneo e promotore di attività educative rivolte ai più giovani. La sua presenza testimonia il crescente impegno del territorio nella diffusione degli scacchi come strumento di crescita personale e collettiva. «Gli scacchi oggi non sono solo competizione, ma un linguaggio educativo capace di formare attenzione, responsabilità e pensiero critico», ha sottolineato.



“Captures” ha confermato come il gioco degli scacchi stia vivendo una nuova stagione, capace di dialogare con linguaggi diversi e di coinvolgere pubblici sempre più ampi, mantenendo al centro il valore educativo, inclusivo e umano del pensiero.