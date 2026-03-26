Bricks in gioco – Festa del Mattoncino

Domenica 29 marzo le Gallerie del Territorio – Cuneo ospitano Bricks in Gioco, un evento interamente dedicato ai famosi mattoncini colorati che hanno fatto divertire generazioni di bambini e appassionati.

Durante la giornata il centro commerciale si trasformerà in un vero e proprio mondo di costruzioni, dove grandi e piccoli potranno scoprire esposizioni spettacolari, partecipare ad attività interattive e liberare la propria immaginazione costruendo insieme.





Esposizione del Mattoncino

Dalle 09:00 alle 19:00

Un’area espositiva dedicata ai mattoncini colorati più famosi al mondo, con creazioni sorprendenti e costruzioni tutte da scoprire.

L’esposizione è realizzata in collaborazione con ALTERLEGOCUNEO, punto di riferimento per gli appassionati del mondo dei mattoncini.



Attività e aree interattive

Dalle 15:00 alle 19:00

Nel pomeriggio il divertimento continua con diverse aree dedicate al gioco e alla creatività:

Area Pixel Art – costruisci immagini e mosaici con i mattoncini

– costruisci immagini e mosaici con i mattoncini Area Robot – scopri il lato tecnologico delle costruzioni

– scopri il lato tecnologico delle costruzioni Area Libera – spazio creativo dove dare forma alla tua fantasia

– spazio creativo dove dare forma alla tua fantasia Area Mario World – un’area di gioco ispirata al mondo dei videogiochi più amati

Un evento per tutta la famiglia

Bricks in Gioco è pensato per coinvolgere bambini, genitori e appassionati di tutte le età, offrendo un’esperienza divertente, educativa e ricca di creatività.

Un’occasione perfetta per passare del tempo insieme, costruire, giocare e lasciarsi sorprendere dal mondo dei mattoncini.